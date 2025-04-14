В Ханты-Мансийске с 28 апреля по 18 сентября 2025 года будут проводиться работы по уничтожению клещей, комаров и грызунов. Обработка затронет 253 объекта, включая парки, школы, больницы и кладбища, сообщили власти столицы региона.
«В Ханты-Мансийске будут проведены противоэпидемиологические мероприятия. Они пройдут на территории парков, участках, прилегающих к зданиям социальной сферы, образовательных и медицинских учреждений, кладбищ — всего 253 городских объекта, общей площадью 176 гектаров», — сообщила мэрия города в telegram-канале.
В местах обработки установят специальные таблички. Жителям города рекомендуют избегать этих участков в период обработки. На придомовых территориях многоквартирных домов обработка может быть организована по решению собственников.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО ученые прогнозируют появление комаров и мошек в конце весны. Нашествие насекомых стоит ожидать летом летом.
Предварительный график проведения обработок:
- Акарицидная обработка (противоклещевая) — с 28 апреля по 31 мая, с 23 мая по 30 июня, с 22 июня по 5 августа;
- Ларвицидная обработка (снижение численности комаров) — с 23 мая по 5 июня, с 20 июня по 3 июля;
- Барьерная дератизация (уменьшение популяции грызунов) — с 9 мая по 5 июня, с 22 августа по 18 сентября.
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