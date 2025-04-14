14 апреля 2025

В Ханты-Мансийске проведут обработку территории от клещей, комаров и грызунов. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск обработают от клещей, комаров и крыс
Ханты-Мансийск обработают от клещей, комаров и крыс Фото:

В Ханты-Мансийске с 28 апреля по 18 сентября 2025 года будут проводиться работы по уничтожению клещей, комаров и грызунов. Обработка затронет 253 объекта, включая парки, школы, больницы и кладбища, сообщили власти столицы региона.

«В Ханты-Мансийске будут проведены противоэпидемиологические мероприятия. Они пройдут на территории парков, участках, прилегающих к зданиям социальной сферы, образовательных и медицинских учреждений, кладбищ — всего 253 городских объекта, общей площадью 176 гектаров», — сообщила мэрия города в telegram-канале.

В местах обработки установят специальные таблички. Жителям города рекомендуют избегать этих участков в период обработки. На придомовых территориях многоквартирных домов обработка может быть организована по решению собственников.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО ученые прогнозируют появление комаров и мошек в конце весны. Нашествие насекомых стоит ожидать летом летом.

Предварительный график проведения обработок:

  • Акарицидная обработка (противоклещевая) — с 28 апреля по 31 мая, с 23 мая по 30 июня, с 22 июня по 5 августа;
  • Ларвицидная обработка (снижение численности комаров) — с 23 мая по 5 июня, с 20 июня по 3 июля;
  • Барьерная дератизация (уменьшение популяции грызунов) — с 9 мая по 5 июня, с 22 августа по 18 сентября.

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В Ханты-Мансийске с 28 апреля по 18 сентября 2025 года будут проводиться работы по уничтожению клещей, комаров и грызунов. Обработка затронет 253 объекта, включая парки, школы, больницы и кладбища, сообщили власти столицы региона. «В Ханты-Мансийске будут проведены противоэпидемиологические мероприятия. Они пройдут на территории парков, участках, прилегающих к зданиям социальной сферы, образовательных и медицинских учреждений, кладбищ — всего 253 городских объекта, общей площадью 176 гектаров», — сообщила мэрия города в telegram-канале. В местах обработки установят специальные таблички. Жителям города рекомендуют избегать этих участков в период обработки. На придомовых территориях многоквартирных домов обработка может быть организована по решению собственников. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО ученые прогнозируют появление комаров и мошек в конце весны. Нашествие насекомых стоит ожидать летом летом. Предварительный график проведения обработок:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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