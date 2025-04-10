10 апреля 2025

Ученые предсказали нашествие комаров и мошек в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Насекомые появятся уже в конце весны
Насекомые появятся уже в конце весны Фото:

В ХМАО ученые прогнозируют появление комаров и мошек в конце весны, а их нашествие — летом. Об этом URA.RU рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института естественных и технических наук Сургутского госуниверситета Николай Наконечный.

«Ожидать появления комаров и мошек следует с мая, как сойдет лед на водоемах и прогреется почва. Нашествие возможно в летний период, если будет высокая влажность: продолжительный паводок, дожди и тепло», — сообщил специалист.

Ученый рассказал, что комары и мошки — это часть экосистемы, которая развивается в воде на личиночной стадии, а во взрослой летает. Их количество зависит от множества рек, ручьев, озер и болот. А еще их полчища непобедимы без вреда экосистеме.

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В ХМАО ученые прогнозируют появление комаров и мошек в конце весны, а их нашествие — летом. Об этом URA.RU рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института естественных и технических наук Сургутского госуниверситета Николай Наконечный. «Ожидать появления комаров и мошек следует с мая, как сойдет лед на водоемах и прогреется почва. Нашествие возможно в летний период, если будет высокая влажность: продолжительный паводок, дожди и тепло», — сообщил специалист. Ученый рассказал, что комары и мошки — это часть экосистемы, которая развивается в воде на личиночной стадии, а во взрослой летает. Их количество зависит от множества рек, ручьев, озер и болот. А еще их полчища непобедимы без вреда экосистеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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