Ученые предсказали нашествие комаров и мошек в ХМАО

В ХМАО ученые прогнозируют появление комаров и мошек в конце весны, а их нашествие — летом. Об этом URA.RU рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института естественных и технических наук Сургутского госуниверситета Николай Наконечный.
«Ожидать появления комаров и мошек следует с мая, как сойдет лед на водоемах и прогреется почва. Нашествие возможно в летний период, если будет высокая влажность: продолжительный паводок, дожди и тепло», — сообщил специалист.
Ученый рассказал, что комары и мошки — это часть экосистемы, которая развивается в воде на личиночной стадии, а во взрослой летает. Их количество зависит от множества рек, ручьев, озер и болот. А еще их полчища непобедимы без вреда экосистеме.
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