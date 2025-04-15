Во время удара по Сумам представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) обсуждали с иностранцами планы боевых действий. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«На месте удара в Сумах было не только награждение. Привезли планы военных действий, знакомиться должны были иностранцы и украинские военные», — сообщил источник РИА «Новости». Как отметил Лебедев, представители ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий.
Кроме того, Лебедев заявил, что ВСУ использовали гражданских в качестве живого щита. «Нагло пригласили толпу гражданских», — отметил он.
ВС РФ 13 апреля осуществили удар по цели в городе Сумы на Украине. В месте прилета происходило собрание представителей Вооруженных Сил Украины. По данным Минобороны РФ, в результате удара было ликвидировано свыше 60 украинских военных из оперативно-тактической группы «Северск». Уточняется, что в это время в городе проводилась церемония награждения солдат.
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