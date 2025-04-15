В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий

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В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действия
В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время удара по Сумам представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) обсуждали с иностранцами планы боевых действий. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На месте удара в Сумах было не только награждение. Привезли планы военных действий, знакомиться должны были иностранцы и украинские военные», — сообщил источник РИА «Новости». Как отметил Лебедев, представители ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий.

Кроме того, Лебедев заявил, что ВСУ использовали гражданских в качестве живого щита. «Нагло пригласили толпу гражданских», — отметил он.

ВС РФ 13 апреля осуществили удар по цели в городе Сумы на Украине. В месте прилета происходило собрание представителей Вооруженных Сил Украины. По данным Минобороны РФ, в результате удара было ликвидировано свыше 60 украинских военных из оперативно-тактической группы «Северск». Уточняется, что в это время в городе проводилась церемония награждения солдат.

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Во время удара по Сумам представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) обсуждали с иностранцами планы боевых действий. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. «На месте удара в Сумах было не только награждение. Привезли планы военных действий, знакомиться должны были иностранцы и украинские военные», — сообщил источник РИА «Новости». Как отметил Лебедев, представители ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий. Кроме того, Лебедев заявил, что ВСУ использовали гражданских в качестве живого щита. «Нагло пригласили толпу гражданских», — отметил он. ВС РФ 13 апреля осуществили удар по цели в городе Сумы на Украине. В месте прилета происходило собрание представителей Вооруженных Сил Украины. По данным Минобороны РФ, в результате удара было ликвидировано свыше 60 украинских военных из оперативно-тактической группы «Северск». Уточняется, что в это время в городе проводилась церемония награждения солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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