14 апреля 2025

Сдал на металл: в ХМАО охранник по-крупному обворовал собственную стройку

В ХМАО охранник выносил стройматериалы со своего объекта и сдавал в металлолом
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске охранник обворовал собственную стройку на 500 тысяч рублей
В Нижневартовске охранник обворовал собственную стройку на 500 тысяч рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полицейские раскрыли крупную кражу, которую совершил охранник на строительном объекте. Мужчина использовал свое положение: воровал материалы с этой стройки и сдавал их на металлолом.

«40-летний мужчина, работавший охранником на стройплощадке и имевший судимости за преступления, связанные с посягательством на собственность, дожидался темноты и ухода рабочих, после чего проникал в подвальные помещения и постепенно выносил оттуда различные предметы. Похищенное имущество подозреваемый реализовывал через пункт приема металлолома, а полученные деньги тратил на личные нужды», — сообщила полиция ХМАО на официальном сайте.

Кражу обнаружил представитель строительной компании и обратился в полицию. Он сообщил, что из подвала строящегося здания пропали стройматериалы, в том числе сантехническое оборудование и изделия из латуни. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей. На охранника завели уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что суд наказал жителя ХМАО за то, что он разобрал причал «Сургутнефтегаза». Мужчина вывез 45 бетонных плит с пристани на острове Зубатинский на Западно-Сургутском месторождении.

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В Нижневартовске (ХМАО) полицейские раскрыли крупную кражу, которую совершил охранник на строительном объекте. Мужчина использовал свое положение: воровал материалы с этой стройки и сдавал их на металлолом. «40-летний мужчина, работавший охранником на стройплощадке и имевший судимости за преступления, связанные с посягательством на собственность, дожидался темноты и ухода рабочих, после чего проникал в подвальные помещения и постепенно выносил оттуда различные предметы. Похищенное имущество подозреваемый реализовывал через пункт приема металлолома, а полученные деньги тратил на личные нужды», — сообщила полиция ХМАО на официальном сайте. Кражу обнаружил представитель строительной компании и обратился в полицию. Он сообщил, что из подвала строящегося здания пропали стройматериалы, в том числе сантехническое оборудование и изделия из латуни. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей. На охранника завели уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что суд наказал жителя ХМАО за то, что он разобрал причал «Сургутнефтегаза». Мужчина вывез 45 бетонных плит с пристани на острове Зубатинский на Западно-Сургутском месторождении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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