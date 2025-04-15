Прокуратура проверит жалобы жителей пермского поселка на отсутствие лекарств в единственной аптеке. Видео

Прокуратура проверит пермский поселок, где в единственной аптеке нет лекарств
© Служба новостей «URA.RU»
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Единственная аптека в поселке практически пуста уже более года
Единственная аптека в поселке практически пуста уже более года Фото:

Органами прокуратуры края организована проверка по факту нарушения прав жителей поселка Пашия Горнозаводского округа (Пермский край) на лекарственное обеспечение.

«Будет проверено соблюдение требований законодательства при организации деятельности аптеки в населенном пункте, в том числе закупке медикаментов. Если нарушения выявят, за этим последуют меры прокурорского реагирования», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Ранее «Народный фронт» сообщил о том, что в населенном пункте порядка 3,5 тысяч жителей остались без доступа к лекарствам. Единственная аптека в поселке практически пуста уже более года. Нет лекарств для больных сахарным диабетом, гипертонией, простудными заболеваниями. Более того, отсутствуют и такие базовые товары, как бинты и пластыри. Жители вынуждены ездить в Горнозаводск за препаратами, а он находится в 15 километрах от поселка. 

Учредитель аптеки — администрация округа. Там это оправдывают отсутствием денег в казне для закупки медикаментов.

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Органами прокуратуры края организована проверка по факту нарушения прав жителей поселка Пашия Горнозаводского округа (Пермский край) на лекарственное обеспечение. «Будет проверено соблюдение требований законодательства при организации деятельности аптеки в населенном пункте, в том числе закупке медикаментов. Если нарушения выявят, за этим последуют меры прокурорского реагирования», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.  Ранее «Народный фронт» сообщил о том, что в населенном пункте порядка 3,5 тысяч жителей остались без доступа к лекарствам. Единственная аптека в поселке практически пуста уже более года. Нет лекарств для больных сахарным диабетом, гипертонией, простудными заболеваниями. Более того, отсутствуют и такие базовые товары, как бинты и пластыри. Жители вынуждены ездить в Горнозаводск за препаратами, а он находится в 15 километрах от поселка.  Учредитель аптеки — администрация округа. Там это оправдывают отсутствием денег в казне для закупки медикаментов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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