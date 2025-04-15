В США собирают информацию по мигрантам, чтобы лишить их жилья и работы

Администрация президента США Дональда Трампа требует от федеральных агентств предоставлять данные о месте работы, учебы и проживания сотрудников. Эти меры направлены на выявление нелегальных мигрантов с помощью персональной информации, сообщает The Washington Post.
«Администрация Трампа использует персональные данные, которые обычно защищены законом, чтобы выявлять нелегальных мигрантов. Целью подобных мер зачастую становится лишение этих людей жилья и трудоустройства», — сообщает газета. Также сообщается, что американские власти планируют запретить проживание в государственном жилье семьям со смешанным иммиграционным статусом.
Трамп планирует депортировать миллион мигрантов за год. Это может превысить показатели экс-президента США Барака Обамы, передает Царьград. В годы его президентства из страны выслали 400 тысяч человек за год.
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