В США собирают информацию по мигрантам, чтобы лишить их жилья и работы

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Администрация США собирает персональные данные о своих жителях
Администрация США собирает персональные данные о своих жителях Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа требует от федеральных агентств предоставлять данные о месте работы, учебы и проживания сотрудников. Эти меры направлены на выявление нелегальных мигрантов с помощью персональной информации, сообщает The Washington Post.

«Администрация Трампа использует персональные данные, которые обычно защищены законом, чтобы выявлять нелегальных мигрантов. Целью подобных мер зачастую становится лишение этих людей жилья и трудоустройства», — сообщает газета. Также сообщается, что американские власти планируют запретить проживание в государственном жилье семьям со смешанным иммиграционным статусом.

Трамп планирует депортировать миллион мигрантов за год. Это может превысить показатели экс-президента США Барака Обамы, передает Царьград. В годы его президентства из страны выслали 400 тысяч человек за год.

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Администрация президента США Дональда Трампа требует от федеральных агентств предоставлять данные о месте работы, учебы и проживания сотрудников. Эти меры направлены на выявление нелегальных мигрантов с помощью персональной информации, сообщает The Washington Post. «Администрация Трампа использует персональные данные, которые обычно защищены законом, чтобы выявлять нелегальных мигрантов. Целью подобных мер зачастую становится лишение этих людей жилья и трудоустройства», — сообщает газета. Также сообщается, что американские власти планируют запретить проживание в государственном жилье семьям со смешанным иммиграционным статусом. Трамп планирует депортировать миллион мигрантов за год. Это может превысить показатели экс-президента США Барака Обамы, передает Царьград. В годы его президентства из страны выслали 400 тысяч человек за год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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