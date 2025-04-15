Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел первый прием жителей с накопившимися жалобами и просьбами. По итогам встречи по ВКС с уральцами Паслер выдал поручения профильным министрам и главам муниципальных образований помочь в решении каждого вопроса. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Так, по моему поручению в селе Большебрусянское Белоярского района появится модульная амбулатория. Пенсионерка Татьяна Стенина, которая проживает в селе с 1961 года, обратилась за помощью в повышении качества медицинских услуг», — пояснил Паслер. Задача обустроить модульный ФАП до ноября 2025-го поставлена перед минздравом.
Вместе с этим губернатор выдал еще пять поручений, установив для каждого дедлайн:
- К 1 сентября следующего учебного года отремонтировать в Каменске-Уральском старую школу №20;
- Построить пожарное депо в селе Курганово Полевского муниципального округа, которое будет обслуживать деревню Раскуиха, поселок Зеленый Лог, поселок Красная Горка, село Мраморское. Объект должен появиться до 1 октября 2026-го;
- Привести в порядок дорогу, ведущей к Нижней Туре, по которой ежедневно до школ и своих рабочих мест добираются жители Большой Именной. Работы завершат до середины октября этого года;
- В поселке городского типа Верх-Нейвинский пообещали обустроить пешеходные переходы в районе улиц: 8 Марта, Ленина, Комсомольской и Рабочей Молодежи;
- К осени 2025-го Паслер поставил задачу построить сеть газораспределения протяженностью 11,2 километра в селе Конево Невьянского района. Это позволит подключить к газу порядка 300 домов.
Врио главы региона Паслер стал 26 марта. Он, свердловчанин, с 2019 года возглавлял Оренбуржье, а в 2012—2016 годах руководил свердловским правительством. Орлов был его замом.
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