Ушедший на СВО известный ресторатор приехал в Екатеринбург, его не пустили в клубы

Екатеринбургский ресторатор Олег Ананьев, который осенью 2024 года уехал в зону спецоперации, вернулся в родной город. В один из вечеров бывший владелец «Труффальдино» и «Хаша» попытался попасть в два местных клуба, но его не пустили, рассказал источник URA.RU.
«Олег Ананьев решил провести вечер в „Огоньке“, но его туда не пустил фейс-контроль. Когда он сказал, что он участник СВО, ему ответили: „Тем более не пустим“. Тогда ресторатор направился в Alibi, но и там ждала неудача», — поделился собеседник.
В разговоре с URA.RU Ананьев сказал, что обиды на охранников не держит. «Был день рождения, мы хотели еще посидеть с именинниками. Попытались зайти в „Огонек“ и Alibi, но нас не пустил фейс-контроль. Мы не проходили по аудитории, которую они хотят видеть. Сменилось поколение, меня не помнят. Это нормально. Я без претензий. Конечно, я посетовал, но это нормально совершенно. Они вправе контролировать целевую аудиторию, чтобы выдерживать какую-то политику», — пояснил ресторатор и вспомнил, что в этот же вечер в клубы не попали и некоторые девушки.
Компания расстраиваться не стала и отправилась в «Дориан Грей». «Там меня узнали и „занесли на руках“», — поделился Ананьев.
URA.RU попыталось связаться с барами, там попросили направить вопрос пиар-менеджеру. Ответ ожидается.
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