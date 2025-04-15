В Харькове ребенок выстрелил в мать из гранатомета

В Харькове ребенок случайно выстрелил из гранатомета в свою мать. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что мальчик нашел гранатомет в местном экопарке и принес его домой.
«Парень нашел в экопарке „Фельдман“ гранатомет РПГ-22 и принес домой», — пишет telegram-канал. Вечером ребенок решил сфотографироваться с находкой и случайно нажал на спусковой механизм.
В результате стрельбы мать ребенка получила тяжелые травмы. Также пострадал его брат. У него травмы средней степени тяжести.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.