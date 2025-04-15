В Харькове ребенок выстрелил в мать из гранатомета

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В Харькове ребенок нашел гранатомет в экопарке и принес его домой, из-за находки пострадали люди (архивное фото)
В Харькове ребенок нашел гранатомет в экопарке и принес его домой, из-за находки пострадали люди (архивное фото) Фото:

В Харькове ребенок случайно выстрелил из гранатомета в свою мать. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что мальчик нашел гранатомет в местном экопарке и принес его домой.

«Парень нашел в экопарке „Фельдман“ гранатомет РПГ-22 и принес домой», — пишет telegram-канал. Вечером ребенок решил сфотографироваться с находкой и случайно нажал на спусковой механизм.

В результате стрельбы мать ребенка получила тяжелые травмы. Также пострадал его брат. У него травмы средней степени тяжести.

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В Харькове ребенок случайно выстрелил из гранатомета в свою мать. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что мальчик нашел гранатомет в местном экопарке и принес его домой. «Парень нашел в экопарке „Фельдман“ гранатомет РПГ-22 и принес домой», — пишет telegram-канал. Вечером ребенок решил сфотографироваться с находкой и случайно нажал на спусковой механизм. В результате стрельбы мать ребенка получила тяжелые травмы. Также пострадал его брат. У него травмы средней степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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