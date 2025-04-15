В Тюмени Цветной бульвар дополнят новыми аттракционами: как изменится парк после ремонта. Эксклюзив

В Тюмени Цветной бульвар дополнят новыми аттракционами
© Служба новостей «URA.RU»
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Ведутся переговоры об установке новых аттракционов
Ведутся переговоры об установке новых аттракционов Фото:

В Тюмени после масштабного ремонта инженерных сетей на Цветном бульваре появятся новые аттракционы и элементы декора. Об этом URA.RU рассказали в Городском парке культуры и отдыха. На время работ будет полностью перекрыта часть пешеходной зоны.

«Изменится ли вид парка после ремонта сетей? Несомненно. Ведутся переговоры о приобретении новых аттракционов и элементов декора парка. При этом мы сохраним три аттракциона для самых маленьких посетителей парка по цене 50 рублей — самой низкой в стране. По прежнему будут снижены цены на все аттракционы комплекса каждый вторник», — рассказали агентству в парке.

Ранее URA.RU писало, что на Цветном бульваре на все лето перекроют часть пешеходной зоны из-за ремонта инженерных сетей. Также не будет работать парковка около цирка.

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В Тюмени после масштабного ремонта инженерных сетей на Цветном бульваре появятся новые аттракционы и элементы декора. Об этом URA.RU рассказали в Городском парке культуры и отдыха. На время работ будет полностью перекрыта часть пешеходной зоны. «Изменится ли вид парка после ремонта сетей? Несомненно. Ведутся переговоры о приобретении новых аттракционов и элементов декора парка. При этом мы сохраним три аттракциона для самых маленьких посетителей парка по цене 50 рублей — самой низкой в стране. По прежнему будут снижены цены на все аттракционы комплекса каждый вторник», — рассказали агентству в парке. Ранее URA.RU писало, что на Цветном бульваре на все лето перекроют часть пешеходной зоны из-за ремонта инженерных сетей. Также не будет работать парковка около цирка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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