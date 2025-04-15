В Тюмени после масштабного ремонта инженерных сетей на Цветном бульваре появятся новые аттракционы и элементы декора. Об этом URA.RU рассказали в Городском парке культуры и отдыха. На время работ будет полностью перекрыта часть пешеходной зоны.
«Изменится ли вид парка после ремонта сетей? Несомненно. Ведутся переговоры о приобретении новых аттракционов и элементов декора парка. При этом мы сохраним три аттракциона для самых маленьких посетителей парка по цене 50 рублей — самой низкой в стране. По прежнему будут снижены цены на все аттракционы комплекса каждый вторник», — рассказали агентству в парке.
Ранее URA.RU писало, что на Цветном бульваре на все лето перекроют часть пешеходной зоны из-за ремонта инженерных сетей. Также не будет работать парковка около цирка.
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