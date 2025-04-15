Российские школьники начнут сдавать ОГЭ на компьютерах

Рособрнадзор рассмотрит вопрос о проведении ОГЭ на компьютере
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Реформам также подвергнутся ЕГЭ по обществознанию и географии
Реформам также подвергнутся ЕГЭ по обществознанию и географии Фото:

Рособрнадзор рассматривает возможность перевода ОГЭ в компьютерный формат. Этот вопрос ведомство планирует проработать до 2030 года, сообщает руководитель ведомства Анзор Музаев.

«До 2030 года предстоит проработать вопросы о проведении ОГЭ в компьютерной форме», — приводит пресс-служба Рособрнадзора слова Музаева. Также особое внимание уделят разработке новых материалов ЕГЭ по обществознанию и географии. Новые задания будут адаптированы под различные направления вузовской подготовки.

Сообщалось, что некоторые школьники Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области в 2025 году будут сдавать ОГЭ только по двум предметам. Указ подписал президент России Владимир Путин. Подробнее обо всех изменениях сдачи ОГЭ в этом году — в материале URA.RU.

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Рособрнадзор рассматривает возможность перевода ОГЭ в компьютерный формат. Этот вопрос ведомство планирует проработать до 2030 года, сообщает руководитель ведомства Анзор Музаев. «До 2030 года предстоит проработать вопросы о проведении ОГЭ в компьютерной форме», — приводит пресс-служба Рособрнадзора слова Музаева. Также особое внимание уделят разработке новых материалов ЕГЭ по обществознанию и географии. Новые задания будут адаптированы под различные направления вузовской подготовки. Сообщалось, что некоторые школьники Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области в 2025 году будут сдавать ОГЭ только по двум предметам. Указ подписал президент России Владимир Путин. Подробнее обо всех изменениях сдачи ОГЭ в этом году — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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