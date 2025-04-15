В Пермском крае рухнули цены на ювелирные изделия

В Пермском крае в марте 2024 года стоимость ювелирных изделий снизилась на 5%. Об этом сообщает Пермьстат.
«В марте 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,5% по отношению к февралю 2025 года. Основное влияние на сложившийся индекс оказало снижение стоимости ювелирных изделий на 5%», — сообщили в ведомстве.
Снижение цен зафиксировано также на теле и радиотовары (3,9%), товары для садоводов (3,7%) и посуду (3,4%). Больше всего из непродовольственных товаров подорожали за месяц экскурсионные услуги (на 10,9%) и проезд в поездах дальнего следования (на 10,1%).
Ранее URA.RU сообщало, что В Перми в апреле 2025 года снизилась цена на куриные яйца. Десяток второй категории продают от 64,99 рубля, а первой — от 69,89 рубля. Такие цены указаны в супермаркетах.
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