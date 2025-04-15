В Пермском крае рухнули цены на ювелирные изделия

Пермьстат: стоимость ювелирных изделий в Прикамье снизилась на 5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Подешевели также товары для садоводства и посуда
Подешевели также товары для садоводства и посуда Фото:

В Пермском крае в марте 2024 года стоимость ювелирных изделий снизилась на 5%. Об этом сообщает Пермьстат.

«В марте 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,5% по отношению к февралю 2025 года. Основное влияние на сложившийся индекс оказало снижение стоимости ювелирных изделий на 5%», — сообщили в ведомстве.

Снижение цен зафиксировано также на теле и радиотовары (3,9%), товары для садоводов (3,7%) и посуду (3,4%). Больше всего из непродовольственных товаров подорожали за месяц экскурсионные услуги (на 10,9%) и проезд в поездах дальнего следования (на 10,1%).

Ранее URA.RU сообщало, что В Перми в апреле 2025 года снизилась цена на куриные яйца. Десяток второй категории продают от 64,99 рубля, а первой — от 69,89 рубля. Такие цены указаны в супермаркетах.

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В Пермском крае в марте 2024 года стоимость ювелирных изделий снизилась на 5%. Об этом сообщает Пермьстат. «В марте 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,5% по отношению к февралю 2025 года. Основное влияние на сложившийся индекс оказало снижение стоимости ювелирных изделий на 5%», — сообщили в ведомстве. Снижение цен зафиксировано также на теле и радиотовары (3,9%), товары для садоводов (3,7%) и посуду (3,4%). Больше всего из непродовольственных товаров подорожали за месяц экскурсионные услуги (на 10,9%) и проезд в поездах дальнего следования (на 10,1%). Ранее URA.RU сообщало, что В Перми в апреле 2025 года снизилась цена на куриные яйца. Десяток второй категории продают от 64,99 рубля, а первой — от 69,89 рубля. Такие цены указаны в супермаркетах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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