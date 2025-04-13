13 апреля 2025

В Перми рухнули цены на яйца в преддверии Пасхи. Инфографика

В Перми стоимость десятка яиц опустилась ниже 70 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Десяток яиц в Перми продают от 64 рублей
Десяток яиц в Перми продают от 64 рублей Фото:

В Перми в апреле 2025 года снизилась цена на куриные яйца. Десяток второй категории продают от 64,99 рубля, а первой — от 69,89 рубля. Такие цены указаны в супермаркетах. Для сравнения, перед Пасхой в 2024 году яйца второй категории были дороже на 46%. Корреспондент URA.RU прошелся по пермским магазинам, чтобы выяснить, где в преддверии Пасхи выгоднее покупать яйца.

Вторая категория

Яйца второй категории дешевле всего продают в супермаркетах «Пятерочка». Десяток можно купить за 64,99 рубля. Чуть дороже цены в «Магните» и «Ярче!» — 67,99 рубля.

Первая категория

Первую категорию выгоднее брать в «Чижике». Там упаковка стоит 69 рублей. В «Красном и белом» — 69,89 рубля.

Отборная категория

Стоимость яиц отборной категории начинается от 88,99 рубля. Такие цены указаны в супермаркете «Магнит». В сети «Ярче!» яйца предлагают за 99,99 рубля, а в других магазинах цены выше 100 рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что пермское УФАС призвало продавцов не повышать цены перед Пасхой. Речь шла про яйца, кондитерские изделия и сливочное масло.

Цены в магазинах отличаются
Цены в магазинах отличаются
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В Перми в апреле 2025 года снизилась цена на куриные яйца. Десяток второй категории продают от 64,99 рубля, а первой — от 69,89 рубля. Такие цены указаны в супермаркетах. Для сравнения, перед Пасхой в 2024 году яйца второй категории были дороже на 46%. Корреспондент URA.RU прошелся по пермским магазинам, чтобы выяснить, где в преддверии Пасхи выгоднее покупать яйца. Вторая категория Яйца второй категории дешевле всего продают в супермаркетах «Пятерочка». Десяток можно купить за 64,99 рубля. Чуть дороже цены в «Магните» и «Ярче!» — 67,99 рубля. Первая категория Первую категорию выгоднее брать в «Чижике». Там упаковка стоит 69 рублей. В «Красном и белом» — 69,89 рубля. Отборная категория Стоимость яиц отборной категории начинается от 88,99 рубля. Такие цены указаны в супермаркете «Магнит». В сети «Ярче!» яйца предлагают за 99,99 рубля, а в других магазинах цены выше 100 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что пермское УФАС призвало продавцов не повышать цены перед Пасхой. Речь шла про яйца, кондитерские изделия и сливочное масло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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