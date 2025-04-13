В Перми в апреле 2025 года снизилась цена на куриные яйца. Десяток второй категории продают от 64,99 рубля, а первой — от 69,89 рубля. Такие цены указаны в супермаркетах. Для сравнения, перед Пасхой в 2024 году яйца второй категории были дороже на 46%. Корреспондент URA.RU прошелся по пермским магазинам, чтобы выяснить, где в преддверии Пасхи выгоднее покупать яйца.
Вторая категория
Яйца второй категории дешевле всего продают в супермаркетах «Пятерочка». Десяток можно купить за 64,99 рубля. Чуть дороже цены в «Магните» и «Ярче!» — 67,99 рубля.
Первая категория
Первую категорию выгоднее брать в «Чижике». Там упаковка стоит 69 рублей. В «Красном и белом» — 69,89 рубля.
Отборная категория
Стоимость яиц отборной категории начинается от 88,99 рубля. Такие цены указаны в супермаркете «Магнит». В сети «Ярче!» яйца предлагают за 99,99 рубля, а в других магазинах цены выше 100 рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что пермское УФАС призвало продавцов не повышать цены перед Пасхой. Речь шла про яйца, кондитерские изделия и сливочное масло.
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