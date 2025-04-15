В Анкаре началась двухдневная встреча по безопасности в Черном море, которую организовало Министерство обороны Турции. На встрече отсутствуют представители Российской Федерации.
«Встреча по безопасности в Черном море сейчас проводится в Анкаре между иностранными военными представителями», — сообщил РИА «Новости» источник в минобороны Турции. Отмечается, что на встрече пресутсвуют представители из РФ.
Обсуждение вопросов безопасности в Черном море проводится на фоне обсуждения потенциального прекращения огня между РФ и Украиной. Согласно информации от CNN T?rk, переговоры изначально планировались между представителями России и Украины, однако официальное подтверждение участия украинской стороны пока не было получено.
Ранее судоходство в Черном море РФ и Турция обсудили 12 апреля на переговорах в Анталье. Тогда встретились главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан.
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