В курганском округе назначили нового начальника отдела полиции

В Курганской области представили нового руководителя межмуниципального отдела МВД России «Юргамышский». Им стал подполковник полиции Иван Попов. Об этом URA.RU рассказали в управлении МВД региона.
«Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов представил коллективу межмуниципального отдела МВД России „Юргамышский“ нового руководителя — подполковника полиции Ивана Попова», — сообщили в пресс-службе ведомства. Представление произошло на совещании с участием руководителей правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Ранее мужчина служил в полиции Катайского округа.
В ходе собрания руководители органов выразили уверенность в том, что назначение 48-летнего Попова на должность будет способствовать качественному межведомственному взаимодействию. Прежний руководитель отдела, подполковник Александр Садов вышел на пенсию.
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