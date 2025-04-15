В курганском округе назначили нового начальника отдела полиции

Подполковник курганской полиции Попов стал начальником МО МВД «Юргамышский»
© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции Юргамыша - новый руководитель
В полиции Юргамыша - новый руководитель Фото:

В Курганской области представили нового руководителя межмуниципального отдела МВД России «Юргамышский».  Им стал подполковник полиции Иван Попов. Об этом URA.RU рассказали в управлении МВД региона.

«Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов представил коллективу межмуниципального отдела МВД России „Юргамышский“ нового руководителя — подполковника полиции Ивана Попова», — сообщили в пресс-службе ведомства. Представление произошло на совещании с участием руководителей правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Ранее мужчина служил в полиции Катайского округа.

В ходе собрания руководители органов выразили уверенность в том, что назначение 48-летнего Попова на должность будет способствовать качественному межведомственному взаимодействию. Прежний руководитель отдела, подполковник Александр Садов вышел на пенсию.

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В Курганской области представили нового руководителя межмуниципального отдела МВД России «Юргамышский».  Им стал подполковник полиции Иван Попов. Об этом URA.RU рассказали в управлении МВД региона. «Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов представил коллективу межмуниципального отдела МВД России „Юргамышский“ нового руководителя — подполковника полиции Ивана Попова», — сообщили в пресс-службе ведомства. Представление произошло на совещании с участием руководителей правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Ранее мужчина служил в полиции Катайского округа. В ходе собрания руководители органов выразили уверенность в том, что назначение 48-летнего Попова на должность будет способствовать качественному межведомственному взаимодействию. Прежний руководитель отдела, подполковник Александр Садов вышел на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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