15 апреля 2025

Известный пермский продавец белья получил рекордную прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль предприятия увеличилась почти в четыре раза, до 206 млн рублей
Прибыль предприятия увеличилась почти в четыре раза, до 206 млн рублей Фото:

ООО «Бельетаж» Пермского края, продающее одежду в магазинах под одноименным брендом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Прибыль компании составила более 206 млн рублей. Годом ранее прибыль составила немногим более 56 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Бельетаж“ за 2024 год. Выручка — 2,64 млрд рублей, чистая прибыль — 206,9 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.

Компания зарегистрирована в 2015 году. Основной вид деятельности: розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. Магазины располагаются в крупных торговых центрах Перми.

Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский производитель пельменей — ЗАО «Агрофирма „Мясо“, управляющее Чайковским мясокомбинатом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 755 млн рублей. 

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ООО «Бельетаж» Пермского края, продающее одежду в магазинах под одноименным брендом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Прибыль компании составила более 206 млн рублей. Годом ранее прибыль составила немногим более 56 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Бельетаж“ за 2024 год. Выручка — 2,64 млрд рублей, чистая прибыль — 206,9 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Компания зарегистрирована в 2015 году. Основной вид деятельности: розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. Магазины располагаются в крупных торговых центрах Перми. Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский производитель пельменей — ЗАО «Агрофирма „Мясо“, управляющее Чайковским мясокомбинатом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 755 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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