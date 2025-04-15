Известный пермский продавец белья получил рекордную прибыль

ООО «Бельетаж» Пермского края, продающее одежду в магазинах под одноименным брендом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Прибыль компании составила более 206 млн рублей. Годом ранее прибыль составила немногим более 56 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Бельетаж“ за 2024 год. Выручка — 2,64 млрд рублей, чистая прибыль — 206,9 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.
Компания зарегистрирована в 2015 году. Основной вид деятельности: розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. Магазины располагаются в крупных торговых центрах Перми.
Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский производитель пельменей — ЗАО «Агрофирма „Мясо“, управляющее Чайковским мясокомбинатом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 755 млн рублей.
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