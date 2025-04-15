Китай не устроили условия России по поставкам газа

Китай выразил недовольство условиями поставок газа из России через Казахстан, назвав этот маршрут слишком дорогим. Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй заявил, что существующий газопровод уже переполнен, и для транспортировки российского газа потребуется строительство нового, что является экономически нецелесообразным.
«Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, потому что там один газопровод и он переполнен. <...> Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый [газопровод]. Это дороговато», — сказал Ханьхуэй. Его слова передает «Интерфакс». Посол выразил мнение, что изучаемая Москвой реализация поставок газа из России через Казахстан нереальна.
Ханьхуэй подчеркнул, что более эффективные маршруты проходят через Монголию. По словам посла, более приемлемыми вариантами для Китая являются поставки газа по газопроводу «Сила Сибири 2» или через сжиженный природный газ (СПГ).
Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак сообщил о том, что в РФ рассматривается проект по транспортировке газа из России в Китай через территорию Казахстана. Планируемый объем поставок составляет 35 миллиардов кубических метров в год.
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