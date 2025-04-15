Курганская пенсионерка обманывала сотрудников банка, чтобы переводить деньги аферистам

В Курганской области пенсионерка обманывала сотрудников банка, чтобы переводить деньги мошенника. Она перевела почти два миллиона рублей. А за прошедшую неделю в области было возбуждено 21 уголовное дело, связанное с кибермошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Жертвой мошенников стала 69-летняя пенсионерка из Далматовского района. Аферисты выдавали себя за сотрудников различных организаций. «На следующий день, находясь на связи со злоумышленниками, пенсионерка пришла в банк и сняла со своих счетов миллион рублей, обманув оператора, что деньги нужны ей для ремонта квартиры. Указанные средства она перечислила аферистам», — пишет ведомство.
Потом пенсионерка отправилась в Катайск, где сняла 450 тысяч рублей для аферистов. «В дальнейшем пенсионерка съездила в Шадринск, где по имеющейся доверенности сняла триста тысяч рублей со счета своей матери и отправила их мошенникам», — сообщает УМВД. После этого сотрудники банка заподозрили мошеннические действия и отказали ей в выдаче средств в дальнейшем.
В конечном итоге пенсионерка перевела аферистам более 1,75 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Полиция настоятельно рекомендует не доверять звонящим лицам, утверждающим, что они представляют официальные организации, и никогда не сообщать конфиденциальную информацию по телефону. В случае сомнений следует незамедлительно прекращать разговор и обращаться за помощью в полицию или прямо в банк.
В Курганской области продолжаются случаи кибермошенничества, особенно среди пожилого населения. Недавно 78-летняя женщина из Кургана потеряла полтора миллиона рублей, действуя под диктовку мошенников, которые выдавали себя за сотрудников различных служб и убедили ее, что таким образом она спасает свои сбережения.
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