Рабочий, пострадавший на предприятии бизнесмена Владимира Баскаля в Кургане, находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса.
«Предварительно, ЧП произошло из-за хлопка газа. Рабочий находится в тяжелом состоянии», — сообщил инсайдер.
Другой источник отметил, что на территории предприятия шли ремонтные работы. По его версии, ночью скопился газ. Сторож утром нагрел помещение, возможно закурил, и газ поднялся. Это привело к хлопку, от которого пострадал рабочий.
Владелец предприятия от комментариев воздержался, сбросив телефонный разговор с корреспондентом URA.RU. В полиции журналисту сообщили, что на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокурор Владислав Московских взял ситуацию под свой контроль и поручил организовать проверочные мероприятия в связи с травмированием рабочего. Также на место происшествия выехали следователи следственного отдела по Кургану.
В феврале на этот же предприятии произошло смертельное ЧП. Из-за отравления угарным газом погибли двое работников. Еще один пострадал и попал в медучреждение. По факту гибели рабочих следователями было возбуждено уголовное дело из-за по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее гибель двух и более человек).
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