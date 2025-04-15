На заводе курганского бизнесмена Баскаля произошло новое ЧП. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На предприятие бизнесмена Баскаля в Кургане пострадал рабочий
На предприятие бизнесмена Баскаля в Кургане пострадал рабочий Фото:

В Кургане на заводе бизнесмена Владимира Баскаля произошло второе ЧП за полтора месяца. Один рабочий пострадал. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источник из сферы бизнеса. В феврале на его предприятии погибли двое работников. 

«Сторож решил покурить возле автозаправочной станции предприятия. Нарушение техники пожарной безопасности привели к ЧП. Рабочий оказался в больнице», — сообщили источники.

Корреспондент URA.RU обратился к владельцу предприятия за комментарием. Бизнесмен ситуацию комментировать не стал и бросил трубку. В УМВД России по Курганской области в ответе на запрос журналиста ответили, что происшествие зарегистрировано. «На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что на предприятии Баскаля двое рабочих отравились угарным газом при проверке рукава выгрузки готовой продукции у печи по производству извести. Тела погибших были найдены на территории предприятия в Заозерном 13 февраля. Еще один работники, пытавший спасти коллег, попал в больницу. По факту гибели было возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на заводе бизнесмена Владимира Баскаля произошло второе ЧП за полтора месяца. Один рабочий пострадал. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источник из сферы бизнеса. В феврале на его предприятии погибли двое работников.  «Сторож решил покурить возле автозаправочной станции предприятия. Нарушение техники пожарной безопасности привели к ЧП. Рабочий оказался в больнице», — сообщили источники. Корреспондент URA.RU обратился к владельцу предприятия за комментарием. Бизнесмен ситуацию комментировать не стал и бросил трубку. В УМВД России по Курганской области в ответе на запрос журналиста ответили, что происшествие зарегистрировано. «На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что на предприятии Баскаля двое рабочих отравились угарным газом при проверке рукава выгрузки готовой продукции у печи по производству извести. Тела погибших были найдены на территории предприятия в Заозерном 13 февраля. Еще один работники, пытавший спасти коллег, попал в больницу. По факту гибели было возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...