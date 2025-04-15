В Кургане на заводе бизнесмена Владимира Баскаля произошло второе ЧП за полтора месяца. Один рабочий пострадал. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источник из сферы бизнеса. В феврале на его предприятии погибли двое работников.
«Сторож решил покурить возле автозаправочной станции предприятия. Нарушение техники пожарной безопасности привели к ЧП. Рабочий оказался в больнице», — сообщили источники.
Корреспондент URA.RU обратился к владельцу предприятия за комментарием. Бизнесмен ситуацию комментировать не стал и бросил трубку. В УМВД России по Курганской области в ответе на запрос журналиста ответили, что происшествие зарегистрировано. «На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что на предприятии Баскаля двое рабочих отравились угарным газом при проверке рукава выгрузки готовой продукции у печи по производству извести. Тела погибших были найдены на территории предприятия в Заозерном 13 февраля. Еще один работники, пытавший спасти коллег, попал в больницу. По факту гибели было возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда.
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