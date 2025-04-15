Мэр Тюмени рассказал, когда в городе начнется пляжный сезон

Пляжный сезон в Тюмени начнется 20 мая
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Тюменские водоемы начали готовить к началу пляжного сезона
Тюменские водоемы начали готовить к началу пляжного сезона Фото:

Пляжный сезон в Тюмени в этом году начнется 20 мая. Об этом сообщает официальный паблик департамента безопасности жизнедеятельности городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«20 мая в Тюмени стартует купальный сезон. Напомним, дата установлена городским постановлением в 2017 году, чтобы провести необходимую подготовительную работу в случае наступления жаркой погоды. На территории нашего города расположено 39 водных объектов (15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, река Тура и два ее притока (реки Тюменка и Бабарынка), ручей Ключи», — указано в публикации департамента безопасности жизнедеятельности тюменской мэрии.

Там добавили, что перед началом пляжного сезона все водные объекты будут обследованы. Это необходимо для уточнения мест под размещение знаков «Купание запрещено». «С 1 мая в зависимости от погодных условий от двух до десяти спасателей будут следить за безопасностью тюменцев на правом берегу набережной и два специально обученных человека — на левом берегу. В конце мая приступят к дежурствам спасатели на Круглом озере», — сообщает администрация Тюмени.

Там добавили, что спасатели также будут ежедневно с 10:00 до 22:00 дежурить на озерах Нижнее Кривое, Липовом, Круглом, Оброчном, на обводненных карьерах Чистый, Утиный, 11-й километр Ялуторовского тракта. Возле дамбы ТЭЦ-1 и у реки Туры в районе Заречного парка.

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Пляжный сезон в Тюмени в этом году начнется 20 мая. Об этом сообщает официальный паблик департамента безопасности жизнедеятельности городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «20 мая в Тюмени стартует купальный сезон. Напомним, дата установлена городским постановлением в 2017 году, чтобы провести необходимую подготовительную работу в случае наступления жаркой погоды. На территории нашего города расположено 39 водных объектов (15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, река Тура и два ее притока (реки Тюменка и Бабарынка), ручей Ключи», — указано в публикации департамента безопасности жизнедеятельности тюменской мэрии. Там добавили, что перед началом пляжного сезона все водные объекты будут обследованы. Это необходимо для уточнения мест под размещение знаков «Купание запрещено». «С 1 мая в зависимости от погодных условий от двух до десяти спасателей будут следить за безопасностью тюменцев на правом берегу набережной и два специально обученных человека — на левом берегу. В конце мая приступят к дежурствам спасатели на Круглом озере», — сообщает администрация Тюмени. Там добавили, что спасатели также будут ежедневно с 10:00 до 22:00 дежурить на озерах Нижнее Кривое, Липовом, Круглом, Оброчном, на обводненных карьерах Чистый, Утиный, 11-й километр Ялуторовского тракта. Возле дамбы ТЭЦ-1 и у реки Туры в районе Заречного парка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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