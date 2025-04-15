Мэр Тюмени рассказал, когда в городе начнется пляжный сезон

Пляжный сезон в Тюмени в этом году начнется 20 мая. Об этом сообщает официальный паблик департамента безопасности жизнедеятельности городской администрации в соцсети «ВКонтакте».
«20 мая в Тюмени стартует купальный сезон. Напомним, дата установлена городским постановлением в 2017 году, чтобы провести необходимую подготовительную работу в случае наступления жаркой погоды. На территории нашего города расположено 39 водных объектов (15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, река Тура и два ее притока (реки Тюменка и Бабарынка), ручей Ключи», — указано в публикации департамента безопасности жизнедеятельности тюменской мэрии.
Там добавили, что перед началом пляжного сезона все водные объекты будут обследованы. Это необходимо для уточнения мест под размещение знаков «Купание запрещено». «С 1 мая в зависимости от погодных условий от двух до десяти спасателей будут следить за безопасностью тюменцев на правом берегу набережной и два специально обученных человека — на левом берегу. В конце мая приступят к дежурствам спасатели на Круглом озере», — сообщает администрация Тюмени.
Там добавили, что спасатели также будут ежедневно с 10:00 до 22:00 дежурить на озерах Нижнее Кривое, Липовом, Круглом, Оброчном, на обводненных карьерах Чистый, Утиный, 11-й километр Ялуторовского тракта. Возле дамбы ТЭЦ-1 и у реки Туры в районе Заречного парка.
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