Суд отказал пермскому госуниверситету во взыскании 2,2 млн рублей с экс-ректора Красильникова

Суд отказал пермскому госуниверситету в споре с экс-ректором Красильниковым
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация вуза считает, что экс-ректор подписал акты о начислении надбавок незаконно
Администрация вуза считает, что экс-ректор подписал акты о начислении надбавок незаконно Фото:

14 апреля в Мотовилихинском районном суде Перми состоялось заседание по иску ПГНИУ к бывшему ректору учебного заведения Дмитрию Красильникову. Администрация вуза была намерена взыскать с него 2,2 млн рублей. 

«Вынесено решение по делу. Отказано в удовлетворении иска», — сообщается в картотеке дел на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что претензии университета были связаны с выплатой надбавок к заработной плате семи сотрудникам. ПГНИУ утверждало, что 2,2 млн рублей доплат выплачивались незаконно. Причина — отсутствие какого-либо согласования с соответствующей комиссией. Выплаты получили сотрудники планово-финансового отдела.

Два года назад в ходе проверки федерального казначейства вскрылся ряд нарушений. Выплаты были признаны неправомерными. Деньги тогда вернули в бюджет. После этого  администрация вуза пыталась взыскать их с подписавшего приказы о начислении надбавок экс-ректора Дмитрия Красильникова.

На первом заседании защита ответчика заявила о несогласии с обвинениями. Адвокаты ссылались на внутренние акты вуза, в которых прописано, что для начисления выплат создание комиссии необязательно. При этом служебная проверка в отношении их подзащитного была проведена уже после подачи иска. Суд запросил у администрации университета ряд документов и объявил в заседании перерыв.

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14 апреля в Мотовилихинском районном суде Перми состоялось заседание по иску ПГНИУ к бывшему ректору учебного заведения Дмитрию Красильникову. Администрация вуза была намерена взыскать с него 2,2 млн рублей.  «Вынесено решение по делу. Отказано в удовлетворении иска», — сообщается в картотеке дел на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.  Ранее URA.RU сообщало о том, что претензии университета были связаны с выплатой надбавок к заработной плате семи сотрудникам. ПГНИУ утверждало, что 2,2 млн рублей доплат выплачивались незаконно. Причина — отсутствие какого-либо согласования с соответствующей комиссией. Выплаты получили сотрудники планово-финансового отдела. Два года назад в ходе проверки федерального казначейства вскрылся ряд нарушений. Выплаты были признаны неправомерными. Деньги тогда вернули в бюджет. После этого  администрация вуза пыталась взыскать их с подписавшего приказы о начислении надбавок экс-ректора Дмитрия Красильникова. На первом заседании защита ответчика заявила о несогласии с обвинениями. Адвокаты ссылались на внутренние акты вуза, в которых прописано, что для начисления выплат создание комиссии необязательно. При этом служебная проверка в отношении их подзащитного была проведена уже после подачи иска. Суд запросил у администрации университета ряд документов и объявил в заседании перерыв.
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© Служба новостей «URA.RU»
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