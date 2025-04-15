Суд отказал пермскому госуниверситету во взыскании 2,2 млн рублей с экс-ректора Красильникова

14 апреля в Мотовилихинском районном суде Перми состоялось заседание по иску ПГНИУ к бывшему ректору учебного заведения Дмитрию Красильникову. Администрация вуза была намерена взыскать с него 2,2 млн рублей.
«Вынесено решение по делу. Отказано в удовлетворении иска», — сообщается в картотеке дел на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.
Ранее URA.RU сообщало о том, что претензии университета были связаны с выплатой надбавок к заработной плате семи сотрудникам. ПГНИУ утверждало, что 2,2 млн рублей доплат выплачивались незаконно. Причина — отсутствие какого-либо согласования с соответствующей комиссией. Выплаты получили сотрудники планово-финансового отдела.
Два года назад в ходе проверки федерального казначейства вскрылся ряд нарушений. Выплаты были признаны неправомерными. Деньги тогда вернули в бюджет. После этого администрация вуза пыталась взыскать их с подписавшего приказы о начислении надбавок экс-ректора Дмитрия Красильникова.
На первом заседании защита ответчика заявила о несогласии с обвинениями. Адвокаты ссылались на внутренние акты вуза, в которых прописано, что для начисления выплат создание комиссии необязательно. При этом служебная проверка в отношении их подзащитного была проведена уже после подачи иска. Суд запросил у администрации университета ряд документов и объявил в заседании перерыв.
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