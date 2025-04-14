14 апреля 2025

В ХМАО зарегистрировали первый укус клеща в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый укус клеща зарегистрировали в Нягани
Первый укус клеща зарегистрировали в Нягани Фото:

В Нягани (ХМАО) зарегистрирован первый в 2025 году случай укуса клеща. Пострадавшим оказался взрослый житель, который не поставил прививку от клещевого энцефалита.

«В Нягани выявлен первый случай присасывания клещей. Нападение клеща произошло в лесу, пострадавший взрослый, против клещевого вирусного энцефалита не вакцинирован», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО на официальном сайте.

Из-за погоды обработка территории от клещей в Нягани еще не проводилась, и случаев присасывания клещей ранее не было. Вакцинированы от клещевого энцефалита только четверть населения города и Октябрьского района ХМАО.

Роспотребнадзор напомнил, что для профилактики клещевых инфекций важно ставить прививки, использовать защитную одежду и репелленты при посещении леса и других природных мест, а также осматривать себя на наличие клещей после прогулок на природе. В случае укуса клеща нужно обратиться за медицинской помощью.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске начнут обрабатывать территорию от клещей в конце апреля 2025 года. Также проведут обработку от комаров и крыс.

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В Нягани (ХМАО) зарегистрирован первый в 2025 году случай укуса клеща. Пострадавшим оказался взрослый житель, который не поставил прививку от клещевого энцефалита. «В Нягани выявлен первый случай присасывания клещей. Нападение клеща произошло в лесу, пострадавший взрослый, против клещевого вирусного энцефалита не вакцинирован», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО на официальном сайте. Из-за погоды обработка территории от клещей в Нягани еще не проводилась, и случаев присасывания клещей ранее не было. Вакцинированы от клещевого энцефалита только четверть населения города и Октябрьского района ХМАО. Роспотребнадзор напомнил, что для профилактики клещевых инфекций важно ставить прививки, использовать защитную одежду и репелленты при посещении леса и других природных мест, а также осматривать себя на наличие клещей после прогулок на природе. В случае укуса клеща нужно обратиться за медицинской помощью. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске начнут обрабатывать территорию от клещей в конце апреля 2025 года. Также проведут обработку от комаров и крыс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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