В ХМАО зарегистрировали первый укус клеща в 2025 году

В Нягани (ХМАО) зарегистрирован первый в 2025 году случай укуса клеща. Пострадавшим оказался взрослый житель, который не поставил прививку от клещевого энцефалита.
«В Нягани выявлен первый случай присасывания клещей. Нападение клеща произошло в лесу, пострадавший взрослый, против клещевого вирусного энцефалита не вакцинирован», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО на официальном сайте.
Из-за погоды обработка территории от клещей в Нягани еще не проводилась, и случаев присасывания клещей ранее не было. Вакцинированы от клещевого энцефалита только четверть населения города и Октябрьского района ХМАО.
Роспотребнадзор напомнил, что для профилактики клещевых инфекций важно ставить прививки, использовать защитную одежду и репелленты при посещении леса и других природных мест, а также осматривать себя на наличие клещей после прогулок на природе. В случае укуса клеща нужно обратиться за медицинской помощью.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске начнут обрабатывать территорию от клещей в конце апреля 2025 года. Также проведут обработку от комаров и крыс.
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