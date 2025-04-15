Челябинский облсуд 15 апреля сократил срок в колонии главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Вместо семи лет в колонии чиновнику назначили пять лет, сумму штрафа снизили с 800 тысяч рублей до полмиллиона рублей передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Приговор Златоустовского горсуда в отношении Николая Шимановича изменить. Смягчить наказание путем сокращения срока лишения свободы до пяти лет и уменьшением размера штрафа до 500 тысяч рублей», — зачитал решение судья Александр Рожнов.
Шиманович участвовал в заседании по ВКС (после приговора он находится в СИЗО — прим. URA.RU). В качестве защитников чиновника выступили сразу три адвоката. Сторона защиты представила суду документы, подтверждающие у Шимановича серьезное заболевание, при котором недопустимо находиться в СИЗО. Кроме того, в апелляционной жалобе главу просят оправдать. По мнению стороны защиты, приговор основан только на показаниях Константина Потапова, проходившего по делу как свидетель. Другие показания якобы были проигнорированы. Другой адвокат считает, что Шимановичу избрали слишком суровое наказание и могли назначить условный срок.
У стороны защиты также возникли вопросы к экспертизе, подтверждающей виновность подсудимого. Адвокаты считают, что документы, приложенные к делу, подтверждают отсутствие денег у Потапова и его компании на момент преступления. Защита подчеркнула, что выводы суда противоречивы и не соответствовали действительности.
Представитель компании «Динамика», проходящей по делу как потерпевшая сторона, заявил, что деньги, которые поступили на счет фирмы «Траум», были использованы Потаповым в личных целях. Сторона защиты же считает, что показания самого Потапова и заинтересованных свидетелей в лице его сожительницы и подчиненных помогли ему избежать уголовной ответственности.
Шиманович был задержан в апреле 2023 года. Его обвинили в мошенничестве. Обвинения касались периода, когда он работал адвокатом. В суде удалось доказать, что, представляя компанию ЗАО «СП „Динамика“», находящуюся в стадии банкротства, он присвоил себе ее акции на общую сумму 4,4 млн рублей. Предварительно, эти деньги он потратил на улучшение благосостояние дочери. По итогу главу признали виновным и отправили в колонию общего режима на семь лет.
При этом Шиманович всеми силами боролся за свою невиновность. В суде он заявлял, что в его действиях нет состава преступления. Он считает, что деньгами завладел не он. Это, по мнению главы района, мог сделать Потапов — директор златоустовской фирмы «Траум». Версию о передаче средств юристу тот выдумал, чтобы снять с себя ответственность, отмечал в прениях Шиманович.
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