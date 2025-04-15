Первая цифровая кофейня появится в Екатеринбурге: список новых мест

В Екатеринбурге откроется первая цифровая кофейня «Дринкит»
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Напитки в цифровой кофейне можно будет заказать через приложение
Напитки в цифровой кофейне можно будет заказать через приложение Фото:

В Екатеринбурге откроется первая цифровая кофейня «Дринкит», до этого филиалы располагались только в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону. Фишка заведения в том, что клиенты могут заказывать кофе через приложение и самостоятельно регулировать его наполнение: сироп, пенку, молоко. Детальнее о том, какие еще заведения скоро откроются — в подборке URA.RU. 

Кофейня «Дринкит»

Локация: ТРЦ «Алатырь»

Новая кофейня относится к сети «цифровых» кофеен, созданная основателем известной пиццерии Dodo Федором Овчинниковым. Гости могут заказывать напитки через приложение и по сниженным ценам (если оформить подписку). В ассортименте есть закуски и десерты.

Ресторан «Мидийное место»

Локация: ТЦ «Гринвич»

Фишка заведения: мидии в кастрюльках под разными соусами — есть их предлагают руками. Кроме этого, в меню есть закуски из креветок, рыбы и моллюсков, салаты, пасты и свежие устрицы. 

Luna Brilliant

Локация: улица Антона Валека, 12

Команда известного в Екатеринбурге места для отдыха Luna Lounge запускает новый проект. Судя по информации из соцсетей, открытие запланировано зимой. Подробности новой концепции пока не раскрываются. 

Ресторан русской кухни

Локация: улица Хохрякова, 68

В старинной двухэтажной усадьбе Башуровой проведут реставрацию внутри и снаружи. Затем там планируют открыть ресторан. Ориентировочная дата запуска: 2026 год. 

Бар Morgan

Локация: улица Малышева, 74

Точной даты открытия азиатского бара еще нет, однако заведение появится на месте кофейни «Шоко». В соцсетях уже появилось меню — там планируют подавать моти, гедза, севиче, тако. Представители бара уже анонсировали первую вечеринку, которая пройдет 26 апреля.

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В Екатеринбурге откроется первая цифровая кофейня «Дринкит», до этого филиалы располагались только в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону. Фишка заведения в том, что клиенты могут заказывать кофе через приложение и самостоятельно регулировать его наполнение: сироп, пенку, молоко. Детальнее о том, какие еще заведения скоро откроются — в подборке URA.RU.  Кофейня «Дринкит» Локация: ТРЦ «Алатырь» Новая кофейня относится к сети «цифровых» кофеен, созданная основателем известной пиццерии Dodo Федором Овчинниковым. Гости могут заказывать напитки через приложение и по сниженным ценам (если оформить подписку). В ассортименте есть закуски и десерты. Ресторан «Мидийное место» Локация: ТЦ «Гринвич» Фишка заведения: мидии в кастрюльках под разными соусами — есть их предлагают руками. Кроме этого, в меню есть закуски из креветок, рыбы и моллюсков, салаты, пасты и свежие устрицы.  Luna Brilliant Локация: улица Антона Валека, 12 Команда известного в Екатеринбурге места для отдыха Luna Lounge запускает новый проект. Судя по информации из соцсетей, открытие запланировано зимой. Подробности новой концепции пока не раскрываются.  Ресторан русской кухни Локация: улица Хохрякова, 68 В старинной двухэтажной усадьбе Башуровой проведут реставрацию внутри и снаружи. Затем там планируют открыть ресторан. Ориентировочная дата запуска: 2026 год.  Бар Morgan Локация: улица Малышева, 74 Точной даты открытия азиатского бара еще нет, однако заведение появится на месте кофейни « Шоко» . В соцсетях уже появилось меню — там планируют подавать моти, гедза, севиче, тако. Представители бара уже анонсировали первую вечеринку, которая пройдет 26 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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