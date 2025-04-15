Первая цифровая кофейня появится в Екатеринбурге: список новых мест

В Екатеринбурге откроется первая цифровая кофейня «Дринкит», до этого филиалы располагались только в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону. Фишка заведения в том, что клиенты могут заказывать кофе через приложение и самостоятельно регулировать его наполнение: сироп, пенку, молоко. Детальнее о том, какие еще заведения скоро откроются — в подборке URA.RU.
Кофейня «Дринкит»
Локация: ТРЦ «Алатырь»
Новая кофейня относится к сети «цифровых» кофеен, созданная основателем известной пиццерии Dodo Федором Овчинниковым. Гости могут заказывать напитки через приложение и по сниженным ценам (если оформить подписку). В ассортименте есть закуски и десерты.
Ресторан «Мидийное место»
Локация: ТЦ «Гринвич»
Фишка заведения: мидии в кастрюльках под разными соусами — есть их предлагают руками. Кроме этого, в меню есть закуски из креветок, рыбы и моллюсков, салаты, пасты и свежие устрицы.
Luna Brilliant
Локация: улица Антона Валека, 12
Команда известного в Екатеринбурге места для отдыха Luna Lounge запускает новый проект. Судя по информации из соцсетей, открытие запланировано зимой. Подробности новой концепции пока не раскрываются.
Ресторан русской кухни
Локация: улица Хохрякова, 68
В старинной двухэтажной усадьбе Башуровой проведут реставрацию внутри и снаружи. Затем там планируют открыть ресторан. Ориентировочная дата запуска: 2026 год.
Бар Morgan
Локация: улица Малышева, 74
Точной даты открытия азиатского бара еще нет, однако заведение появится на месте кофейни «Шоко». В соцсетях уже появилось меню — там планируют подавать моти, гедза, севиче, тако. Представители бара уже анонсировали первую вечеринку, которая пройдет 26 апреля.
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