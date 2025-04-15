В Курган придет штормовой ветер

В Курганской области 16 апреля ожидается штормовой ветер с порывами до 21 м/с, сопровождающееся небольшим дождем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Курганской области.
По шкале Бофорта ветер считается штормовым в пределах 20-24 м/с. Власти региона предупреждают о необходимости соблюдения особых мер безопасности в связи с погодными условиями. «Будь осторожен, соблюдай требования особого противопожарного режима. Под запретом любые действия с открытым огнем», — предостерегают МЧС. В связи с сильным ветром рекомендуется закрыть все форточки и окна в помещениях для предотвращения возможных повреждений и проникновения влаги.
Кроме того, на улице следует быть особенно внимательным: необходимо избегать приближения к оборванным проводам и не стоять под раскачивающимися вывесками. Также следует избегать нахождения рядом с гнилыми и старыми деревьями, особенно если они стоят наедине, чтобы избежать возможного падения деревьев или веток.
Ранее URA.RU сообщало, что 16 апреля в Кургане будет тепло, но сильно ветрено. Температура составит 18 градусов тепла.
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