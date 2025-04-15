У экс-инспектора ДПС в Москве хотят изъять пять квартир в Дубае

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с инициативой конфискации в доход государства имущества бывшего сотрудника полиции Москвы Сергея Кузнецова, которое было приобретено незаконным путем. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, имущество находится в Дубае и включает в себя пять квартир, общей стоимостью свыше трех миллионов дирхам.
«Как Вы помните, на прошлой встрече я делился нашим опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена чиновниками. Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше трех миллионов дирхам», — заявил Краснов. Его слова передает пресс-служба Генпрокуратуры telegram-канале ведомства.
По словам Краснова, в начале года были направлены соответствующие документы в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов для исполнения судебного решения о конфискации. Генпрокурор также обратился к партнерам за границей с просьбой обеспечить контроль за процессом рассмотрения этого запроса, подчеркивая международное взаимодействие в борьбе с коррупцией.
Ранее на основании иска, поданного Генеральной прокуратурой РФ, имущество бывшего инспектора Кузнецова, оцениваемое более чем в 129 миллионов рублей, было конфисковано в пользу государства. Кроме того, суд постановил изъять денежные средства на сумму свыше 50 миллионов рублей.
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