Суд Москвы оштрафовал мигрантов за просьбу помолиться прохожим в метро

В столице России два мигранта были оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за просьбу помолиться прохожим в переходе метро. Об этом рассказали в пресс-службе Савеловского суда Москвы.
» [Мужчины] признаны виновными в совершении административного правонарушения <...>. И каждому назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — пояснили в суде.
В ходе разбирательств выяснилось, что иностранные граждане в переходе между станциями метро предлагали пассажирам помолиться вместе. Однако на проведение религиозного обряда в общественном месте у них не было особых полномочий. Мужчины получили штраф за нарушение законодательства о свободе вероисповедания.
15 апреля стало известно, что пенсионерка получила семь суток ареста после инцидента в метро. Женщина напала на пассажирку, с которой пыталась снять никаб.
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