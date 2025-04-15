Москвичку арестовали за попытку снять никаб с пассажирки в метро

В Москве арестовали 61-летнюю женщину, которая попыталась снять никаб с пассажирки в метро. Об этом сообщили в суде.
«Во время словесной перепалки в вагоне поезда [пенсионерка] хватала пассажирку за голову и пыталась снять с нее никаб», — пишет ТАСС, ссылаясь на постановление суда. Конфликт, по словам очевидцев, произошел из-за того, 61-летней женщине показалось подозрительной личность пассажирки.
В итоге пенсионерка начала снимать ее на телефон и не реагировала на просьбы о том, чтобы прекратить это делать. Инцидент также попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские составили на женщину протокол о мелком хулиганстве. После чего пенсионерку вызвали в суд, где ей назначили семь суток ареста.
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