Когда жителей Тюмени начнут защищать от клещей

Обработка Тюмени от клещей начнется 21 апреля
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Обработка Тюмени от клещей начнется 21 апреля
Обработка Тюмени от клещей начнется 21 апреля Фото:

Акарицидная обработка Тюмени от клещей начнется с 21 апреля 2025 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат городской думы от ЛДПР Дмитрий Елагин. 

«Предложил рассмотреть возможность проведения обработок городских территорий от этих паразитов в более ранние сроки, чтобы предотвратить дальнейшие случаи укусов и обеспечить безопасность жителей. Вопрос безопасности здоровья граждан остается в центре внимания, и своевременные меры по обработке территорий могут сыграть ключевую роль в борьбе с клещами. На данное предложение был получен оперативный ответ от администрации Тюмени, что акарицидная обработка территорий начнется 21 апреля 2025 года», — написал Елагин в своей публикации.

Он уточнил, что поводом для подготовки обращения в администрацию Тюмени стала активность насекомых. С начала сезона в городе зафиксировано более 100 случаев укусов клещей. 

Ранее Роспотребнадзор Тюменской сообщил о том, что в этом году активность клещей начнет проявляться раньше, чем обычно. Это связано с теплой зимой и ранней весной.

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Акарицидная обработка Тюмени от клещей начнется с 21 апреля 2025 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат городской думы от ЛДПР Дмитрий Елагин.  «Предложил рассмотреть возможность проведения обработок городских территорий от этих паразитов в более ранние сроки, чтобы предотвратить дальнейшие случаи укусов и обеспечить безопасность жителей. Вопрос безопасности здоровья граждан остается в центре внимания, и своевременные меры по обработке территорий могут сыграть ключевую роль в борьбе с клещами. На данное предложение был получен оперативный ответ от администрации Тюмени, что акарицидная обработка территорий начнется 21 апреля 2025 года», — написал Елагин в своей публикации. Он уточнил, что поводом для подготовки обращения в администрацию Тюмени стала активность насекомых. С начала сезона в городе зафиксировано более 100 случаев укусов клещей.  Ранее Роспотребнадзор Тюменской сообщил о том, что в этом году активность клещей начнет проявляться раньше, чем обычно. Это связано с теплой зимой и ранней весной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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