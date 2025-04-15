Когда жителей Тюмени начнут защищать от клещей

Акарицидная обработка Тюмени от клещей начнется с 21 апреля 2025 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат городской думы от ЛДПР Дмитрий Елагин.
«Предложил рассмотреть возможность проведения обработок городских территорий от этих паразитов в более ранние сроки, чтобы предотвратить дальнейшие случаи укусов и обеспечить безопасность жителей. Вопрос безопасности здоровья граждан остается в центре внимания, и своевременные меры по обработке территорий могут сыграть ключевую роль в борьбе с клещами. На данное предложение был получен оперативный ответ от администрации Тюмени, что акарицидная обработка территорий начнется 21 апреля 2025 года», — написал Елагин в своей публикации.
Он уточнил, что поводом для подготовки обращения в администрацию Тюмени стала активность насекомых. С начала сезона в городе зафиксировано более 100 случаев укусов клещей.
Ранее Роспотребнадзор Тюменской сообщил о том, что в этом году активность клещей начнет проявляться раньше, чем обычно. Это связано с теплой зимой и ранней весной.
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