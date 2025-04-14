14 апреля 2025

Больных онкологией в ЯНАО накормили сырым картофелем

Жители Нового Уренгоя жалуются на плохое питание в отделении онкологии ЦГБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пациентов клиники накормили непроваренным картофелем
Пациентов клиники накормили непроваренным картофелем Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) обратила внимание окружных властей на качество питания в городской центральной больнице. Пациентов отделения онкологи кормили непроваренным картофелем. Свою жалобу горожанка оставила в telegram-канале главы Ямала.

«Прошу проверить питание пациентов в новом хирургическом корпусе. Сегодня на ужин дали картофель отварной сырой хрустящий с рыбой! Отделение онкологии, город Новый Уренгой. Жалко людей, которые не местные. Никто их не посещает, чтобы могли принести [еды]», — обращается с жалобой к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову жительница Ямала Любовь Власова.

В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что проведут работу с поставщиком питания в клинике Нового Уренгоя. «Все претензии будут переданы директору предприятия-поставщика. Мы усилим контроль над их работой, чтобы еда соответствовала всем правилам и стандартам», — заверили заявительницу в департаменте.

Новый хирургический корпус власти Ямала презентовали в ноябре 2024 года. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил в своих социальных сетях о том, что в Новом Уренгое заработал новый хирургический корпус, в котором уже провели первые операции. Он отметил, что в городской больнице будет сконцентрирован полный цикл лечения онкологии.

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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) обратила внимание окружных властей на качество питания в городской центральной больнице. Пациентов отделения онкологи кормили непроваренным картофелем. Свою жалобу горожанка оставила в telegram-канале главы Ямала. «Прошу проверить питание пациентов в новом хирургическом корпусе. Сегодня на ужин дали картофель отварной сырой хрустящий с рыбой! Отделение онкологии, город Новый Уренгой. Жалко людей, которые не местные. Никто их не посещает, чтобы могли принести [еды]», — обращается с жалобой к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову жительница Ямала Любовь Власова. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что проведут работу с поставщиком питания в клинике Нового Уренгоя. «Все претензии будут переданы директору предприятия-поставщика. Мы усилим контроль над их работой, чтобы еда соответствовала всем правилам и стандартам», — заверили заявительницу в департаменте. Новый хирургический корпус власти Ямала презентовали в ноябре 2024 года. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил в своих социальных сетях о том, что в Новом Уренгое заработал новый хирургический корпус, в котором уже провели первые операции. Он отметил, что в городской больнице будет сконцентрирован полный цикл лечения онкологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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