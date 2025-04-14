Больных онкологией в ЯНАО накормили сырым картофелем

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) обратила внимание окружных властей на качество питания в городской центральной больнице. Пациентов отделения онкологи кормили непроваренным картофелем. Свою жалобу горожанка оставила в telegram-канале главы Ямала.
«Прошу проверить питание пациентов в новом хирургическом корпусе. Сегодня на ужин дали картофель отварной сырой хрустящий с рыбой! Отделение онкологии, город Новый Уренгой. Жалко людей, которые не местные. Никто их не посещает, чтобы могли принести [еды]», — обращается с жалобой к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову жительница Ямала Любовь Власова.
В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что проведут работу с поставщиком питания в клинике Нового Уренгоя. «Все претензии будут переданы директору предприятия-поставщика. Мы усилим контроль над их работой, чтобы еда соответствовала всем правилам и стандартам», — заверили заявительницу в департаменте.
Новый хирургический корпус власти Ямала презентовали в ноябре 2024 года. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил в своих социальных сетях о том, что в Новом Уренгое заработал новый хирургический корпус, в котором уже провели первые операции. Он отметил, что в городской больнице будет сконцентрирован полный цикл лечения онкологии.
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