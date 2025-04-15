Путин увидел риски торможения строительства жилья в России

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Российский президент Владимир Путин решил обсудить риски торможения строительства жилья в стране
Российский президент Владимир Путин решил обсудить риски торможения строительства жилья в стране Фото:

Российский президент Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного Совета по видеосвязи, на котором решил обсудить риски торможения строительства жилья в стране. На повестку дня он поставил вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«На нашей повестке вопросы реализации национального проекта инфраструктуры для жизни. Речь идет о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах», — заявил российский лидер. Также на повестку вынес вопросы о широкой доступности транспорта и социальных услуг, качественных дорог.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное развитие населенных пунктов в России. Он включает строительство и ремонт жилья, дорог, благоустройство общественных пространств и создание качественной социальной и коммунальной инфраструктуры.

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Российский президент Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного Совета по видеосвязи, на котором решил обсудить риски торможения строительства жилья в стране. На повестку дня он поставил вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». «На нашей повестке вопросы реализации национального проекта инфраструктуры для жизни. Речь идет о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах», — заявил российский лидер. Также на повестку вынес вопросы о широкой доступности транспорта и социальных услуг, качественных дорог. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное развитие населенных пунктов в России. Он включает строительство и ремонт жилья, дорог, благоустройство общественных пространств и создание качественной социальной и коммунальной инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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