Путин увидел риски торможения строительства жилья в России

Российский президент Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного Совета по видеосвязи, на котором решил обсудить риски торможения строительства жилья в стране. На повестку дня он поставил вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«На нашей повестке вопросы реализации национального проекта инфраструктуры для жизни. Речь идет о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах», — заявил российский лидер. Также на повестку вынес вопросы о широкой доступности транспорта и социальных услуг, качественных дорог.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное развитие населенных пунктов в России. Он включает строительство и ремонт жилья, дорог, благоустройство общественных пространств и создание качественной социальной и коммунальной инфраструктуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.