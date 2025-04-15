Путин сообщил о высоких темпах роста объемов аварийного жилья

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Путин рассказал о высоком количестве аварийного жилья
Путин рассказал о высоком количестве аварийного жилья Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил рост объема аварийного фонда в связи с исчерпанием ресурса советских жилых зданий. Глава государства подчеркнул необходимость активизации работы по расселению ветхого жилья в текущих условиях.

«Мы должны понимать, что объем аварийного фонда может расти более высокими темпами, около 2,2 миллиона квадратных метров ежегодно. В том числе потому что исчерпывается ресурс домов, построенных в советское время массовыми сериями», — сказал президент в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

При этом строительная область в стране растет динамично, также сообщил президент. Кроме такого, вырос интерес у россиян к строительству собственного жилья. 

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Президент РФ Владимир Путин отметил рост объема аварийного фонда в связи с исчерпанием ресурса советских жилых зданий. Глава государства подчеркнул необходимость активизации работы по расселению ветхого жилья в текущих условиях. «Мы должны понимать, что объем аварийного фонда может расти более высокими темпами, около 2,2 миллиона квадратных метров ежегодно. В том числе потому что исчерпывается ресурс домов, построенных в советское время массовыми сериями», — сказал президент в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». При этом строительная область в стране растет динамично, также сообщил президент. Кроме такого, вырос интерес у россиян к строительству собственного жилья. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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