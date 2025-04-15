Путин сообщил о высоких темпах роста объемов аварийного жилья

Президент РФ Владимир Путин отметил рост объема аварийного фонда в связи с исчерпанием ресурса советских жилых зданий. Глава государства подчеркнул необходимость активизации работы по расселению ветхого жилья в текущих условиях.
«Мы должны понимать, что объем аварийного фонда может расти более высокими темпами, около 2,2 миллиона квадратных метров ежегодно. В том числе потому что исчерпывается ресурс домов, построенных в советское время массовыми сериями», — сказал президент в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
При этом строительная область в стране растет динамично, также сообщил президент. Кроме такого, вырос интерес у россиян к строительству собственного жилья.
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