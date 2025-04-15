Путин заявил о гармоничном расселении граждан России по всей стране

Путин назвал опорные населенны пункты важными точками роста для России. Вместе с крупными городами они создадут крепкую экономическую сеть по всей стране.
«Такие опорные (населенные — ред.) пункты, а всего их 2160, вместе с крупнейшими мегаполисами призванные укрепить экономический и инфраструктурный каркас России, тем самым обеспечить более гармоничную, устойчивую модель расселения по территории страны», — сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ.
Каждый такой населенный пункт получит свой детальный план развития. В мастер-планах будет прописано, как должен измениться город или село через 6-12 лет.
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