Путин объяснил постоянное строительство дорог в России

Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях российского климата дорожные покрытия нуждаются в постоянном ремонте. Он заявил, что темпы восстановительных работ на дорогах не должны снижаться. Об этом он сказал в ходе заседания Президиума Государственного Совета РФ.
«Очевидно, что дорожные покрытия, особенно в нашей климате, постоянно требуют ремонта. Поэтому набранные темпы нельзя снижать», — подчеркнул Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Путин также сказал, что по стране в нормальном состоянии сейчас лишь половина дорог. Он отметил, что подобные задачи, которые есть в дорожной сфере, следует решать быстро и качественно.
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