Путин объяснил постоянное строительство дорог в России

Путин потребовал усилить контроль за строительством дорог
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Темпы ремонта и строительства дорог в РФ не должны быть снижены, подчеркивает президент
Темпы ремонта и строительства дорог в РФ не должны быть снижены, подчеркивает президент Фото:

Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях российского климата дорожные покрытия нуждаются в постоянном ремонте. Он заявил, что темпы восстановительных работ на дорогах не должны снижаться. Об этом он сказал в ходе заседания Президиума Государственного Совета РФ.

«Очевидно, что дорожные покрытия, особенно в нашей климате, постоянно требуют ремонта. Поэтому набранные темпы нельзя снижать», — подчеркнул Путин в эфире телеканала «Россия 24». 

Путин также сказал, что по стране в нормальном состоянии сейчас лишь половина дорог. Он отметил, что подобные задачи, которые есть в дорожной сфере, следует решать быстро и качественно.

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Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях российского климата дорожные покрытия нуждаются в постоянном ремонте. Он заявил, что темпы восстановительных работ на дорогах не должны снижаться. Об этом он сказал в ходе заседания Президиума Государственного Совета РФ. «Очевидно, что дорожные покрытия, особенно в нашей климате, постоянно требуют ремонта. Поэтому набранные темпы нельзя снижать», — подчеркнул Путин в эфире телеканала «Россия 24».  Путин также сказал, что по стране в нормальном состоянии сейчас лишь половина дорог. Он отметил, что подобные задачи, которые есть в дорожной сфере, следует решать быстро и качественно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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