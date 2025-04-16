Автоэксперт назвал сроки падения цен на китайские автомобили

Автоэксперт Хайцеэр: следующие полгода ожидается спад продаж авто в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Китайские автодилеры продают машины себе в убыток, чтобы опустошить склады и не понести еще большие расходы, отметил эксперт
Китайские автодилеры продают машины себе в убыток, чтобы опустошить склады и не понести еще большие расходы, отметил эксперт Фото:

Продажи китайских автомобилей в России в ближайшие полгода будут сокращаться из-за высокой процентной ставки по кредитам. Автодилеры попытаются избавиться от переполненных машинами складов с помощью скидок и спецпредложений. Об этом в интервью URA.RU сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Считаю, что где-то полгода будет спад продаж, закрытие некоторых дилерских центров, а затем произойдет корректировка в сторону увеличения спроса — мир не стоит на месте, люди все равно будут покупать машины, хотя сейчас на спрос давит высокая процентная ставка по кредитам», — полагает Хайцеэр.

Если по легковушкам не будет каких-то суперпредложений и скидок, снижение темпов продаж продолжится, но падение цен не будет длиться бесконечно, потому что некоторые дилеры уже сбывают машины себе в ноль или в убыток, чтобы опустошить заполненные склады. На их содержание они тоже взяли кредиты, резюмировал автоэксперт.

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Продажи китайских автомобилей в России в ближайшие полгода будут сокращаться из-за высокой процентной ставки по кредитам. Автодилеры попытаются избавиться от переполненных машинами складов с помощью скидок и спецпредложений. Об этом в интервью URA.RU сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «Считаю, что где-то полгода будет спад продаж, закрытие некоторых дилерских центров, а затем произойдет корректировка в сторону увеличения спроса — мир не стоит на месте, люди все равно будут покупать машины, хотя сейчас на спрос давит высокая процентная ставка по кредитам», — полагает Хайцеэр. Если по легковушкам не будет каких-то суперпредложений и скидок, снижение темпов продаж продолжится, но падение цен не будет длиться бесконечно, потому что некоторые дилеры уже сбывают машины себе в ноль или в убыток, чтобы опустошить заполненные склады. На их содержание они тоже взяли кредиты, резюмировал автоэксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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