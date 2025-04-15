Президент России Владимир Путин пообещал помочь жителю поселка Доброград Владимирской области, Максиму Житникову, который переехал из Германии, с получением российского гражданства. Гражданин Германии обратился к Путину лично с просьбой о содействии в получении гражданства из-за проблем с документами.
Я бы хотел получить гражданство», — сказал Житников, обратившись к Путину на немецком языке. В ответ на это президент РФ отметил: «Давайте сделаем». Российский лидер ответил ему без помощи переводчика и пообещал решить его вопрос: «Мы останемся на связи и решим этот вопрос. Это не проблема».
В рамках общения Путин также проявил интерес к прошлому Житникова в Германии. Мужчина приехал из Эссена — промышленного района Северного Рейн-Вестфалии.
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