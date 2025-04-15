Путин пообещал помочь гражданину Германии, проживающему в России. Видео

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Путин решил помочь гражданину Германии, проживающему в России с получением российского паспорта
Путин решил помочь гражданину Германии, проживающему в России с получением российского паспорта Фото:

Президент России Владимир Путин пообещал помочь жителю поселка Доброград Владимирской области, Максиму Житникову, который переехал из Германии, с получением российского гражданства. Гражданин Германии обратился к Путину лично с просьбой о содействии в получении гражданства из-за проблем с документами.

Я бы хотел получить гражданство», — сказал Житников, обратившись к Путину на немецком языке. В ответ на это президент РФ отметил: «Давайте сделаем». Российский лидер ответил ему без помощи переводчика и пообещал решить его вопрос: «Мы останемся на связи и решим этот вопрос. Это не проблема».

В рамках общения Путин также проявил интерес к прошлому Житникова в Германии. Мужчина приехал из Эссена — промышленного района Северного Рейн-Вестфалии.

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Президент России Владимир Путин пообещал помочь жителю поселка Доброград Владимирской области, Максиму Житникову, который переехал из Германии, с получением российского гражданства. Гражданин Германии обратился к Путину лично с просьбой о содействии в получении гражданства из-за проблем с документами. Я бы хотел получить гражданство», — сказал Житников, обратившись к Путину на немецком языке. В ответ на это президент РФ отметил: «Давайте сделаем». Российский лидер ответил ему без помощи переводчика и пообещал решить его вопрос: «Мы останемся на связи и решим этот вопрос. Это не проблема». В рамках общения Путин также проявил интерес к прошлому Житникова в Германии. Мужчина приехал из Эссена — промышленного района Северного Рейн-Вестфалии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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