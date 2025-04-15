Курганский губернатор Шумков принял участие в ВКС с Патрушевым. Фото

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Шумков стал участников ВКС по вопросу работы с твердыми отходами
Шумков стал участников ВКС по вопросу работы с твердыми отходами Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в заседании под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, посвященном вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства.

Дмитрий Патрушев подчеркнул важность разработки и запуска серийного производства отечественных грузовых автомобилей для нужд коммунального хозяйства. «Задача — не только разработать грузовые отечественные автомобили, но и запустить их серийное производство», — указано в посте. В процессе будут участвовать Минприроды и ППК «Российский экологический оператор».

Правительство РФ провело ВКС по вопросу твердых отходов
Правительство РФ провело ВКС по вопросу твердых отходов
Фото:

Заседание коснулось вопросов, связанных с вступившим в марте законом, устанавливающим мораторий на штрафы за превышение нагрузки на ось для мусоровозов. На заседании также обсудили необходимость создания новой модели мусоровоза, которая должна быть экологичной, маневренной и доступной по цене для различных климатических зон России. Вице-премьер подчеркнул, что Минпромторгу следует активизировать работу по реализации данного проекта. Обсуждались также вопросы региональной инфраструктуры для сбора отходов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в заседании под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, посвященном вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства. Дмитрий Патрушев подчеркнул важность разработки и запуска серийного производства отечественных грузовых автомобилей для нужд коммунального хозяйства. «Задача — не только разработать грузовые отечественные автомобили, но и запустить их серийное производство», — указано в посте. В процессе будут участвовать Минприроды и ППК «Российский экологический оператор». Заседание коснулось вопросов, связанных с вступившим в марте законом, устанавливающим мораторий на штрафы за превышение нагрузки на ось для мусоровозов. На заседании также обсудили необходимость создания новой модели мусоровоза, которая должна быть экологичной, маневренной и доступной по цене для различных климатических зон России. Вице-премьер подчеркнул, что Минпромторгу следует активизировать работу по реализации данного проекта. Обсуждались также вопросы региональной инфраструктуры для сбора отходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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