Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в заседании под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, посвященном вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства.
Дмитрий Патрушев подчеркнул важность разработки и запуска серийного производства отечественных грузовых автомобилей для нужд коммунального хозяйства. «Задача — не только разработать грузовые отечественные автомобили, но и запустить их серийное производство», — указано в посте. В процессе будут участвовать Минприроды и ППК «Российский экологический оператор».
Заседание коснулось вопросов, связанных с вступившим в марте законом, устанавливающим мораторий на штрафы за превышение нагрузки на ось для мусоровозов. На заседании также обсудили необходимость создания новой модели мусоровоза, которая должна быть экологичной, маневренной и доступной по цене для различных климатических зон России. Вице-премьер подчеркнул, что Минпромторгу следует активизировать работу по реализации данного проекта. Обсуждались также вопросы региональной инфраструктуры для сбора отходов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».