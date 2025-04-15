Генсек НАТО указал на нелегкие переговоры по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе визита в Одессу отметил сложность переговоров по урегулированию украинского конфликта. Его заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским.
«Эти обсуждения нелегки», — заявил он на совместной пресс-конференции. Рютте также подтвердил поддержку усилий американского лидера Дональда Трампа по достижению мира. Он подчеркнул, что альянс одобряет стремление к прекращению конфликта. При этом НАТО не будет вмешиваться в урегулирование конфликта, пообещал Рютте.
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