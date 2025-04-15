Генсек НАТО указал на нелегкие переговоры по Украине

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Генсек НАТО отметил стремление к миру
Генсек НАТО отметил стремление к миру Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе визита в Одессу отметил сложность переговоров по урегулированию украинского конфликта. Его заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Эти обсуждения нелегки», — заявил он на совместной пресс-конференции. Рютте также подтвердил поддержку усилий американского лидера Дональда Трампа по достижению мира. Он подчеркнул, что альянс одобряет стремление к прекращению конфликта. При этом НАТО не будет вмешиваться в урегулирование конфликта, пообещал Рютте.

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Генсек НАТО Марк Рютте в ходе визита в Одессу отметил сложность переговоров по урегулированию украинского конфликта. Его заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским. «Эти обсуждения нелегки», — заявил он на совместной пресс-конференции. Рютте также подтвердил поддержку усилий американского лидера Дональда Трампа по достижению мира. Он подчеркнул, что альянс одобряет стремление к прекращению конфликта. При этом НАТО не будет вмешиваться в урегулирование конфликта, пообещал Рютте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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