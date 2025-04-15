Генсек НАТО пообещал не вмешиваться в урегулирование конфликта на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте, приехавший в Одессу, воздержался от комментариев по ходу переговоров по Украине. Он подчеркнул, что альянс не хочет вмешиваться в мирный процесс.
«Я решил не комментировать все промежуточные этапы всего этого процесса. Потому что я не хочу вмешиваться в мирный процесс», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским. Рютте одобрил действия США в урегулировании конфликта, но признал сложность этого процесса.
Глава НАТО также поддержал мирные инициативы США, однако констатировал серьезные трудности в переговорном процессе. По его словам, путь к урегулированию остается сложным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.