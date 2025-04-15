Генсек НАТО пообещал не вмешиваться в урегулирование конфликта на Украине

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Рютте приветствует усилия по мирному договору
Рютте приветствует усилия по мирному договору Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте, приехавший в Одессу, воздержался от комментариев по ходу переговоров по Украине. Он подчеркнул, что альянс не хочет вмешиваться в мирный процесс.

«Я решил не комментировать все промежуточные этапы всего этого процесса. Потому что я не хочу вмешиваться в мирный процесс», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским. Рютте одобрил действия США в урегулировании конфликта, но признал сложность этого процесса.

Глава НАТО также поддержал мирные инициативы США, однако констатировал серьезные трудности в переговорном процессе. По его словам, путь к урегулированию остается сложным.

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Генсек НАТО Марк Рютте, приехавший в Одессу, воздержался от комментариев по ходу переговоров по Украине. Он подчеркнул, что альянс не хочет вмешиваться в мирный процесс. «Я решил не комментировать все промежуточные этапы всего этого процесса. Потому что я не хочу вмешиваться в мирный процесс», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским. Рютте одобрил действия США в урегулировании конфликта, но признал сложность этого процесса. Глава НАТО также поддержал мирные инициативы США, однако констатировал серьезные трудности в переговорном процессе. По его словам, путь к урегулированию остается сложным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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