Парламент Словакии отказался осуждать Россию за СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Словакия отказалась осуждать Россию на проведение СВО на Украине
Словакия отказалась осуждать Россию на проведение СВО на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Парламент Словакии не поддержал предложение оппозиционной партии Progresivne Slovensko осудить действия России на Украине. Об этом сообщило словацкое новостное агентство TASR.

«Депутаты отвергли резолюцию к третьей годовщине войны на Украине от Progreivne Slovensko», — говорится в сообщении агентства. Предложенная оппозицией резолюция также была направлена на выражение поддержки стремлениям Украины вступить в Европейский Союз (ЕС).

Кроме осуждения действий России, оппозиционная партия также предлагала призвать Москву к немедленной остановке военной операции и выразить поддержку усилиям Украины вступить в Европейский Союз. В голосовании участвовали 142 депутата, поддержали предложение 65 депутатов, но для принятия резолюции необходимо было минимум 76 голосов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Парламент Словакии не поддержал предложение оппозиционной партии Progresivne Slovensko осудить действия России на Украине. Об этом сообщило словацкое новостное агентство TASR. «Депутаты отвергли резолюцию к третьей годовщине войны на Украине от Progreivne Slovensko», — говорится в сообщении агентства. Предложенная оппозицией резолюция также была направлена на выражение поддержки стремлениям Украины вступить в Европейский Союз (ЕС). Кроме осуждения действий России, оппозиционная партия также предлагала призвать Москву к немедленной остановке военной операции и выразить поддержку усилиям Украины вступить в Европейский Союз. В голосовании участвовали 142 депутата, поддержали предложение 65 депутатов, но для принятия резолюции необходимо было минимум 76 голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...