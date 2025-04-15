Bloomberg: США отказались осуждать Россию за удар по ВСУ в Сумах

США не поддержал заявление G7 с осуждением российского удара по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Сумах. Об этом сообщил Bloomberg.
«США сорвали осуждение G7 российского ракетного удара по Украине», — отмечает Bloomberg. Издание указала, что такое решение Белый дом принял из-за желания продолжать переговоры с Москвой.
Там же отмечено, что председательствующая в этом году в организации Канада, считает, что без поддержки США принятия заявления не произойдет. В США информацию агенству ни как не прокомментировали.
ВС РФ 13 апреля осуществили ракетный удар по объекту в городе Сумы на территории Украины, где в тот момент происходило заседание представителей Вооруженных Сил Украины. В результате атаки были ликвидированы более 60 украинских военных, которые входили в состав оперативно-тактической группы «Северск». Подробнее — в материале URA.RU.
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