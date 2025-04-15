В Кургане в районе улицы Мостостроителей заметили трех косуль. Об этом сообщается в социальных сетях.
«На Мостостроителей заметили сразу трех косуль», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». На фото животные пробираются через камыши и не пугаются людей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в ДТП погибает больше диких животных, чем от браконьеров. В 2024 году в регионе в результате ДТП погибло 42 лося, еще 6 были убиты браконьерами. Такие данные привело региональное управление охотничьего хозяйства. В 2023 году от незаконной охоты погибло 77 косуль, а 152 особи стали жертвами ДТП.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».