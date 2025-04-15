Путин планирует вложить в сферу ЖКХ 4,5 триллиона рублей

Для модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2030 года потребуется минимум 4,5 трлн рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что средства будут направлены из бюджета и за счет частных инвестиций.
Путин подчеркнул важность эффективного использования ресурсов в рамках обновления ЖКХ. «Надо обеспечить использование всех внутренних ресурсов и резервов отрасли, в том числе для выявления зон риска, предотвращения аварийных ситуаций», — заявил российский лидер. Об этом глава РФ заявил во время заседания президиума Госсовета, посвященного инфраструктурным вопросам.
Путин отметил, что за последние шесть лет из федерального бюджета было выделено более 600 млрд рублей на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры. Это позволило обновить 3,6 тысячи объектов и более 10 тысяч км коммунальных сетей.
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