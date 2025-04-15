Путин потребовал внести ясность в плату за ЖКХ

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость создания четких стандартов для капитального ремонта многоквартирных домов в стране. Российский лидер также отметил что, россияне должны знать и то, как формируется их плата за коммунальные услуги.
«Жильцам <...> должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги», — заявил Путин. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания Госсовета, поднимая вопрос о прозрачности расчета платы за жилищные услуги.
Путин выразил обеспокоенность тем, что жители многоквартирных домов не всегда понимают, как формируется их плата за коммунальные услуги. Он подчеркнул, что это создает дополнительные трудности и недовольство среди граждан, что делает актуальным введение новых, более понятных и прозрачных регуляций.
Он также отметил, важность выработки более четких стандартов по содержанию и ремонту многоквартирных домов. «Их в нашей стране 950 тысяч, более 950 тысяч», — отметил российский лидер.
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