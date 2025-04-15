Мутко предложил выдавать субсидии на покупку жилья

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил ввести субсидии для покупки квартир большей площади. Эта мера должна помочь семьям приобретать жилье, соответствующее их реальным потребностям, заявил Мутко.
«Нам нужно структуру жилья строить другую. И вот здесь бы меру поддержки на субсидирование людям покупки жилья большей площади», — сказал Мутко в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ.
Мутко отметил, что семьи с двумя и более детьми имеют наименьшую обеспеченность жильем. При этом на рынке преобладают однокомнатные квартиры, которые не удовлетворяют потребности таких семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.