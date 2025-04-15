Завод курганского бизнесмена Баскаля стал убыточным

Одно из предприятий по производству строительных материалов, которым владеет бизнесмен Владимир Баскаль, показало убытки. За прошлый год чистая прибыль компании «Пораблок+» сократилась на 96%. Об этом сообщается в финансовой отчетности фирмы.
«Чистая прибыль (убыток) за 2024 год: — 0,3 миллиона рублей. Это на 96% меньше, чем в предыдущем периоде (6,1 миллиона рублей)», — сообщается в бухгалтерской отчетности компании. При этом, выручка за год выросла на 7% — с 15,6 до 16,7 млн рублей.
В другой компании «Пораблок», выпускающей газобетон, финансовая ситуация выглядит гораздо лучше. За прошлый год доходы предприятия выросли на 41% — с 48, до 60,8 млн. Прибыль выросла на 48% — 38,6 до 57,3 млн рублей.
Корреспондент URA.RU пытался получить комментарий от владельца предприятий. Однако звонок журналиста был сброшен.
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