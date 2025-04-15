15 апреля 2025

Завод курганского бизнесмена Баскаля стал убыточным

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из активов бизнесмена Владимира Баскаля показал убытки по итогам 2024 года
Один из активов бизнесмена Владимира Баскаля показал убытки по итогам 2024 года Фото:

Одно из предприятий по производству строительных материалов, которым владеет бизнесмен Владимир Баскаль, показало убытки. За прошлый год чистая прибыль компании «Пораблок+» сократилась на 96%. Об этом сообщается в финансовой отчетности фирмы.

«Чистая прибыль (убыток) за 2024 год: — 0,3 миллиона рублей. Это на 96% меньше, чем в предыдущем периоде (6,1 миллиона рублей)», — сообщается в бухгалтерской отчетности компании. При этом, выручка за год выросла на 7% — с 15,6 до 16,7 млн рублей.

В другой компании «Пораблок», выпускающей газобетон, финансовая ситуация выглядит гораздо лучше. За прошлый год доходы предприятия выросли на 41% — с 48, до 60,8 млн. Прибыль выросла на 48% — 38,6 до 57,3 млн рублей.

Корреспондент URA.RU пытался получить комментарий от владельца предприятий. Однако звонок журналиста был сброшен.

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Одно из предприятий по производству строительных материалов, которым владеет бизнесмен Владимир Баскаль, показало убытки. За прошлый год чистая прибыль компании «Пораблок+» сократилась на 96%. Об этом сообщается в финансовой отчетности фирмы. «Чистая прибыль (убыток) за 2024 год: — 0,3 миллиона рублей. Это на 96% меньше, чем в предыдущем периоде (6,1 миллиона рублей)», — сообщается в бухгалтерской отчетности компании. При этом, выручка за год выросла на 7% — с 15,6 до 16,7 млн рублей. В другой компании «Пораблок», выпускающей газобетон, финансовая ситуация выглядит гораздо лучше. За прошлый год доходы предприятия выросли на 41% — с 48, до 60,8 млн. Прибыль выросла на 48% — 38,6 до 57,3 млн рублей. Корреспондент URA.RU пытался получить комментарий от владельца предприятий. Однако звонок журналиста был сброшен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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