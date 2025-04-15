В Госдуме прокомментировали слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о намерении посетить парад Победы 9 мая в Москве, несмотря на критику и запреты со стороны Евросоюза. Об одобрении такой позиции высказался член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
«Привычный для нас исторический факт об освобождении европейских народов от фашистских режимов сегодня имеет особый вес. Настолько серьезный, что затереть его запретами невозможно. Только поднять. Что и сделал Роберт Фицо», — передает слова Шхагошева РИА Новости. Он также добавил, что советские войска не только освобождали страны Европы, но и возвращали им государственный и национальный суверенитет.
Фицо станет одним из зарубежных лидеров, которые посетят торжества в Москве, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо президентов стран СНГ ожидается, что 9 мая в России также прибудут президент Сербии Александр Вучич и глава Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик.
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