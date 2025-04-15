Курганский департамент оштрафовали за срыв ремонта дороги к местному селу

Департамент строительства и ЖКХ Курганской области был оштрафован за невыполнение требований по ремонту в срок дороги. Правительственная структура получила штраф по постановлению приставов, которые не дождались ремонта дороги в Щучанском округе. Об этом URA.RU рассказали источники из дорожной сферы.
«В декабре прошлого года приставы вынесли постановление об административном нарушении и оштрафовали департамент ЖКХ и строительства за невыполнение судебного решения по ремонту дороги от трассы „Иртыш“ к селу Белоярское», — сообщили источники. Департамент оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Информация подтвердилась данными суда. Представители департамента просили отменить штраф и постановление судебных приставов. Указывали, что подведомственной организации «Курганавтодор» неоднократно направлялись поручения организовать и согласовать закупку, чтобы выполнить решение суда. Поскольку данных о закупке не было, депстрой не мог выделить деньги на ремонт дороги.
Судебное решение об устранении нарушений на дороге появилось еще летом 2023 года. Срок его добровольного исполнения продлевался до осени 2024 года. Ближе к зиме прошлого года приставы вынесли постановление об административном нарушении.
Суд согласился со службой судебных приставов. Департаменту разъяснили, что для проведения закупки и финансирования с учетом нового срока прошло достаточно времени. Также было отмечено, что с заявлением о продлении отсрочки департамент к ведомству не обращался. Постановление приставов о штрафных санкциях было признано верным.
Редакция обратилась за комментариями к представителям департамента. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отремонтируют две дороги. На восстановление почти 40 км дорог в Половинском и Каргапольском округе властями будет потрачено порядка миллиарда рублей.
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