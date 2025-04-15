Магнитная буря накроет Землю 16 апреля

На Земле 16 апреля ожидается слабая магнитная буря. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.
«16 апреля ожидаются магнитные бури уровня G1-G2. 15 апреля степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 — „экстремально сильно“, а G1 — „слабо“», — сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Института прикладной геофизики.
На поверхности Солнца 13 апреля произошли два крупных солнечных протуберанца, которые, согласно прогнозам ученых, достигнут Земли и вызовут магнитные бури второго уровня 16 апреля. Эти явления связаны с резким увеличением солнечной активности за минувшие выходные, когда было зарегистрировано 39 солнечных вспышек, что значительно превышает обычные показатели.
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